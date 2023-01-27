Индийский Илон Маск: умелец создал необычный электрокар на солнечной энергии (видео)

Необычный электрокар построен на базе старого Nissan Micra. На создание автомобиля индийскому учителю математики понадобилось более 11 лет.

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Индийский учитель математики Билал Ахмед создал необычный электромобиль на солнечных батареях. На воплощение задумки ушло более 11 лет. Об этом рассказали на сайте Euronews.

Ахмед поставил себе цель — построить доступный и экологичный электромобиль для всех желающих. Стремительный рост цен на топливо в северном регионе Индии и вовсе сделал изобретение еще более своевременным.

Энтузиаст переоборудовал свой хэтчбек Nissan Micra, заменив двигатель на электромотор и добавив солнечные панели. По его словам, они могут эффективно питать силовую установку энергией.

Ахмед не получал никакого внешнего финансирования на свой проект. Он потратил на создание электромобиля около 19 000 долларов.

"Когда я начинал проект и даже после того, как я его завершил, мне никто не оказал никакой финансовой помощи. Я думаю, что если бы я получил необходимую поддержку, возможно, я был бы индийским Илоном Маском ", — сказал энтузиаст.

Ахмед выбрал монокристаллические солнечные панели, в которых каждый фотоэлектрический элемент изготовлен из одного кристалла кремния. Они производят больше киловатт-часов электроэнергии, чем другие основные виды.

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Чтобы автомобиль выглядел более футуристично, энтузиаст оснастил его дверьми "крыло чайки", как у легендарного DeLorean DMC-12. Это сделано не только для красоты, а для того, чтобы двери улавливать как можно больше солнечного света.

Сейчас Ахмед дорабатывает свой проект. Он надеется получить должное финансирование от местных бизнесменов.

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