Індійський Ілон Маск: умілець створив незвичайний електрокар на сонячній енергії (відео)

Незвичайний електрокар збудовано на базі старого Nissan Micra. На створення автомобіля індійському вчителю математики знадобилося понад 11 років.

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Індійський учитель математики Білал Ахмед створив незвичайний електромобіль на сонячних батареях. На втілення задуму пішло понад 11 років. Про це повідомили на сайті Euronews.

Ахмед поставив собі за мету побудувати доступний та екологічний електромобіль для всіх бажаючих. Стрімке зростання цін на паливо в північному регіоні Індії зробило винахід ще своєчаснішим.

Ентузіаст переобладнав свій хетчбек Nissan Micra, замінивши двигун на електромотор та додавши сонячні панелі. За його словами, вони можуть ефективно живити силове встановлення енергією.

Ахмед не отримував жодного зовнішнього фінансування на свій проєкт. Він витратив на створення електромобіля близько 19 000 доларів.

"Коли я розпочинав проєкт і навіть після того, як я його завершив, мені ніхто не надав жодної фінансової допомоги. Я думаю, що якби я отримав необхідну підтримку, можливо, я був би індійським Ілоном Маском", — сказав ентузіаст.

Ахмед вибрав монокристалічні сонячні панелі, у яких кожен фотоелектричний елемент виготовлено з одного кристала кремнію. Вони виробляють більше кіловат-годин електроенергії, ніж інші основні види.

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Щоб автомобіль виглядав більш футуристично, ентузіаст оснастив його дверима "крило чайки", як у легендарного DeLorean DMC-12. Це зроблено не лише для краси, а й для того, щоб двері вловлювати якнайбільше сонячного світла.

Нині Ахмед доопрацьовує свій проєкт. Він сподівається отримати належне фінансування місцевих бізнесменів.

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