Цена $12 млн и почти 4000 л.с. мощности: показали самый безумный грузовик в мире (видео)

Грузовик обладает невероятной мощностью и способен разгоняться свыше 210 км/ч. Его продали на аукционе в 2019 году за 12 млн долларов.

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В США показали чудовищно мощный грузовик с невероятным дизайном Thor 24. Тягач продали на аукционе за 12 млн долларов. Подробности рассказали на сайте Autoevolution.

Невероятный Thor 24 построил американский энтузиаст Майк Харра. На его создание понадобилось семь лет.

В 2019 году Харра продал свое творение на аукционе за 12 млн долларов. От этой сделки энтузиаст заработал 5 млн долларов.

Thor 24 построен на базе Peterbilt 359 1979 года. Кабину тягача существенно удлинили, чтобы вместить огромный двигатель.

[ + – ] На постройку Thor 24 понадобилось семь лет Фото: thor2471.com

Главной "изюминкой" грузовика является его чудовищный мотор Detroit Diesel 24V-71. Его обычно используют в больших транспортных средствах, например кораблях.

[ + – ] Майк Харра и его модифицированный двигатель Detroit Diesel 24V-71 Фото: thor2471.com

Двигатель дополнили 12 массивными нагнетателями. Это позволило добиться мощности 3974 л.с.

Грузовик способен разгонятся свыше 210 км/ч при весе в 14 515 кг. Чтобы остановить Thor 24, на него установили тормозной механизм как у поездов.

[ + – ] Интерьер грузовика был изготовлен с нуля Фото: thor2471.com

Чтобы тягач выглядел еще брутальнее, Харра доработал его дизайн. Он установил множество хромированных деталей и нанес аэрографию в виде пламени.

В интерьере находится огромное количество различных датчиков. Есть и множество переключателей и экранов, которые интегрированы в приборную панель и на потолок.

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Сейчас местонахождение Thor 24 остается загадкой. Его купил коллекционер из Саудовской Аравии, который захотел остаться анонимным.

Ранее Фокус сообщал, что супруги Паркер и Изабель из США показали свой дом на колесах на базе военного грузовика.