Ціна $12 млн та майже 4000 к.с. потужності: показали найбожевільнішу вантажівку у світі (відео)

Вантажівка має неймовірну потужність і здатна розганятися понад 210 км/год. Її продали на аукціоні у 2019 році за 12 млн. доларів.

Related video

У США показали жахливо потужну вантажівку з неймовірним дизайном Thor 24. Тягач продали на аукціоні за 12 млн. доларів. Подробиці розповіли на сайті Autoevolution.

Неймовірний Thor 24 збудував американський ентузіаст Майк Харра. На його створення знадобилося сім років.

У 2019 році Харра продав свій витвір на аукціоні за 12 млн доларів. Від цієї угоди ентузіаст заробив 5 млн. доларів.

Thor 24 побудований на базі Peterbilt 359 1979 року. Кабіну тягача суттєво подовжили, щоб вмістити величезний двигун.

[ + – ] На будівництво Thor 24 знадобилося сім років Фото: thor2471.com

Головною "родзинкою" вантажівки є його жахливий двигун Detroit Diesel 24V-71. Його зазвичай використовують у великих транспортних засобах, наприклад, кораблях.

[ + – ] Майк Харра та його модифікований двигун Detroit Diesel 24V-71 Фото: thor2471.com

Двигун доповнили 12 потужними нагнітачами. Це дозволило досягти потужності 3974 к.с.

Вантажівка здатна розганятися понад 210 км/год при вазі 14 515 кг. Щоб зупинити Thor 24, на нього встановили гальмівний механізм, як у поїздів.

[ + – ] Інтер'єр вантажівки був виготовлений з нуля Фото: thor2471.com

Щоб тягач виглядав ще брутальнішим, Харра доопрацював його дизайн. Він встановив безліч хромованих деталей та наніс аерографію у вигляді полум'я.

В інтер'єрі знаходиться безліч різних датчиків. Є і безліч перемикачів та екранів, які інтегровані в панель приладів і на стелю.

Важливо

Краще за Tesla: Mercedes готує електровантажівку з рекордним запасом ходу (фото)

Наразі місцезнаходження Thor 24 залишається загадкою. Його купив колекціонер із Саудівської Аравії, який захотів залишитися анонімним.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя Паркер та Ізабель з США показали свій будинок на колесах на базі військової вантажівки.