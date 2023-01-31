В интернете показали уникальный и неизвестный "Запорожец" для бездорожья (фото)

Прототип НАМИ-049 "Огонек" дорабатывали в Запорожском автомобилестроительном заводе. Мини-грузовик отличался высокой проходимостью и послужил основой для ЗАЗ-969.

Related video

В 1958 институт НАМИ разработал уникальный внедорожник по прозвищу "Огонек". Прототип так и не поступил в производство, но его технологии помогли в разработке легендарного ЗАЗ-969. Об этом сообщает сайт Hyser.

Экспериментальный мини-грузовик НАМИ-049 "Огонек" оснащался полным приводом и мог преодолевать сложные препятствия. На испытаниях выяснилось, что он с легкостью справляется со всеми видами грунта. Только болото и снег глубиной 20-25 сантиметров могли заставить застрять этот автомобиль.

[ + – ] НАМИ-049 "Огонек" спроектировали для езды по сельской местности Фото: НАМИ

НАМИ разрабатывали "Огонек" специально для эксплуатации в сельской местности. В проходимости он не уступал автомобилям Москвич-410 и ГАЗ-69.

На бездорожье сильно помогал небольшой вес грузовика. Кузов автомобиля изготавливали из металла и пластика, что позволило добиться веса всего в 750 кг.

Важно

В интернете показали уникальный 50-летний электромобиль "Запорожец" (фото)

НАМИ-049 "Огонек" имел полный привод через колесный редуктор, независимо подвешенных на торсионах. Колеса были снабжены бескамерными шинами низкого давления с почвозацепами.

[ + – ] НАМИ-049 "Огонек" оснащался полным приводом и весил всего 750 кг Фото: НАМИ

Позже прототип передали в Запорожский автомобилестроительный завод, в котором грузовик доработали. Модель планировали запустить в серийное производство в нескольких вариантах кузова, но этого не произошло.

Ранее Фокус рассказывал, что ЗАЗ создал целое семейство моделей повышенной проходимости.

Также мы писали о самых необычных модификациях ЗАЗ-1102 "Таврия".