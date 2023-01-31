В інтернеті показали унікальний і невідомий "Запорожець" для бездоріжжя (фото)

Прототип НАМІ-049 "Вогник" доопрацьовували в Запорізькому автомобілебудівному заводі. Мінівантажівка відрізнялася високою прохідністю й послужила основою для ЗАЗ-969.

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У 1958 інститут НАМІ розробив унікальний позашляховик на прізвисько "Вогник". Прототип так і не надійшов у виробництво, але його технології допомогли в розробці легендарного ЗАЗ-969. Про це повідомляє сайт Hyser.

Експериментальна мінівантажівка НАМІ-049 "Вогник" оснащувалася повним приводом і могла долати складні перешкоди. На випробуваннях з'ясувалося, що вона легко справляється з усіма видами ґрунту. Тільки болото та сніг глибиною 20-25 сантиметрів могли змусити застрягти цей автомобіль.

[ + – ] НАМІ-049 "Вогник" спроєктували для їзди сільською місцевістю Фото: НАМІ

НАМІ розробляли "Вогник" спеціально для експлуатації в сільській місцевості. У прохідності він не поступався автомобілям "Москвич-410" і ГАЗ-69.

На бездоріжжі сильно допомагала невелика вага вантажівки. Кузов автомобіля виготовляли з металу та пластику, що дозволило досягти ваги всього в 750 кг.

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НАМІ-049 "Вогник" мав повний привід через колісний редуктор, незалежно підвішений на торсіонах. Колеса були забезпечені безкамерними шинами низького тиску з ґрунтозачепами.

[ + – ] НАМІ-049 "Вогник" оснащувався повним приводом і важив лише 750 кг Фото: НАМІ

Пізніше прототип передали до Запорізького автомобілебудівного заводу, де вантажівку допрацювали. Модель планували запустити в серійне виробництво в кількох варіантах кузова, але цього не сталося.

Раніше Фокус розповідав, що ЗАЗ створив цілу родину моделей підвищеної прохідності.

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