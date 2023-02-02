Самый мощный BMW в истории примет участие в очень опасной гонке (фото)

Самая мощная версия BMW XM зарегистрирована для участия в Pikes Peak International Hill Climb 2023 года. Управлять кроссовером будет главный инструктор по вождению в Школе спортивного вождения бренда Мэтт Маллинс.

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BMW выведут мощный гибридный кроссовер XM Label Red 2023 года на гонку Pikes Peak International Hill Climb. За рулем будет главный инструктор по вождению в Школе спортивного вождения бренда Мэтт Маллинс. Об этом сообщили на сайте Car and Driver.

BMW XM Label Red поступит в продажу уже в этом году. Стоимость гибридного кроссовера начинается с 185 995 долларов.

Под капотом BMW XM Label Red установлена гибридная силовая установка с 4,4-литровым турбированным двигателем V8 и электромотором, которые суммарно выдают мощность 735 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

[ + – ] BMW XM Label Red не будет участвовать в общем зачете на время Фото: BMW

До международного подъема на холм Пайкс-Пик 2023 года осталось несколько месяцев. Организаторы опубликовали предварительный список из 74 участников, в которой вошла команда BMW.

Гибридный кроссовер не будет участвовать в общем зачете на время. Несмотря на это зрители смогут увидеть, как модель справляется с этой трассой.

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Внешне BMW XM Label Red отличается от стандартной версии другой отделкой кузова. Вместо золотых элементов используются красные вставки.

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