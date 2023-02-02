Найпотужніший BMW в історії візьме участь у дуже небезпечній гонці (фото)

Найпотужніша версія BMW XM зареєстрована для участі у Pikes Peak International Hill Climb 2023 року. Керуватиме кросовером головний інструктор з водіння в Школі спортивного водіння бренду Метт Маллінс.

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BMW виведуть потужний гібридний кросовер XM Label Red 2023 на гонку Pikes Peak International Hill Climb. За кермом буде головний інструктор з водіння у Школі спортивного водіння бренду Метт Маллінс. Про це повідомили на сайті Car and Driver.

BMW XM Label Red надійде у продаж вже цього року. Вартість гібридного кросовера починається зі 185 995 доларів.

Під капотом BMW XM Label Red встановлена гібридна силова установка з 4,4-літровим турбодвигуном V8 і електромотором, які сумарно видають потужність 735 к.с. і 1000 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

[ + – ] BMW XM Label Red не братиме участі у загальному заліку на час Фото: BMW

До міжнародного підйому на пагорб Пайкс-Пік 2023 залишилося кілька місяців. Організатори опублікували попередній список із 74 учасників, до якої увійшла команда BMW.

Гібридний кросовер не братиме участі у загальному заліку на певний час. Незважаючи на це, глядачі зможуть побачити, як модель справляється з цією трасою.

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Зовні BMW XM Label Red відрізняється від стандартної версії іншою обробкою кузова. Замість золотих елементів використовують червоні вставки.

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