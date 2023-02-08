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Старинные 100-летние колеса сравнили с инновационными безвоздушными шинами (видео)

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Фото: Скриншот | На Mazda MX-5 испытали три вида шин

Безвоздушные шины оказались не такими надежными, как показалось на первый взгляд. В некоторых тестах старинные колеса оказались даже лучше.

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Блогеры поочередно установили на родстер Mazda MX-5 старинные 100-летние колеса, а затем инновационные безвоздушные шины Michelin, чтобы сравнить их эффективность. Видео опубликовали на YouTube-канале Donut Media.

Безвоздушные шины обладают множеством преимуществ перед обычными покрышками. Блогеры попытались выяснить, почему они все еще не встречаются на всех современных автомобилях.

Всего в тестах сравнили три вида шин — старинные, современные и безвоздушные. Их оценивали по нескольким параметрам, чтобы определить победителя.

Шины столетней давности имеют диаметр 30 дюймов. Они, как и футуристические безвоздушные покрышки Michelin Tweels не помещались на компактный родстер. Для этого пришлось добавить проставки.

Современные шины показали гораздо лучшие результаты в тестах на торможение, испытании на боковое сцепление и тестах на ускорение. По этим показателям футуристические и старинные шины оказались довольно близки друг к другу.

У Michelin Tweels обнаружили проблемы с рассеиванием тепла. Они слишком быстро перегреваются, в отличие от обычных шин.

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Безвоздушные шины лучше всего проявили себя во время преодолевания полосы с шипами. Они доказали свое превосходство над стандартными покрышками.

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