Старовинні 100-річні колеса порівняли з інноваційними безповітряними шинами (відео)

Безповітряні шини виявилися не такими надійними, як здавалося на перший погляд. У деяких тестах старовинні колеса виявилися навіть кращими.

Related video

Блогери по черзі встановили на родстер Mazda MX-5 старовинні 100-річні колеса, а потім інноваційні безповітряні шини Michelin, щоб порівняти їх ефективність. Відео опублікували на YouTube-каналі Donut Media.

Безповітряні шини мають безліч переваг перед звичайними покришками. Блогери спробували з'ясувати, чому вони ще не зустрічаються на всіх сучасних автомобілях.

Загалом у тестах порівняли три види шин — старовинні, сучасні та безповітряні. Їх оцінювали за декількома параметрами, щоб визначити переможця.

Шини столітньої давності мають діаметр 30 дюймів. Вони, як і безповітряні футуристичні покришки Michelin Tweels не поміщалися на компактний родстер. Для цього довелося додати проставки.

Сучасні шини показали набагато кращі результати у тестах на гальмування, випробуванні на бічне зчеплення і тестах на прискорення. За цими показниками футуристичні та старовинні шини виявилися досить близькими одне до одного.

У Michelin Tweels помітили проблеми з розсіюванням тепла. Вони дуже швидко перегріваються, на відміну від звичайних шин.

Важливо

Затоплений електромобіль Audi полагодили за допомогою рису (відео)

Безповітряні шини найкраще проявили себе під час долання смуги із шипами. Вони довели свою перевагу над стандартними шинами.

Раніше Фокус повідомляв, що на технологічній виставці CES 2023 Goodyear представили екологічно чисту автомобільну шину.