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Авто

Беспилотное такси Amazon впервые допустили к перевезке людей по дорогам

Zoox, Amazon, Шаттл, Беспилотный транспорт, США, Пассажиры, Авто, Автомобили, Технологии, Автономное такси
Фото: Zoox | Zoox сперва будет перевозить только сотрудников компании

Zoox уже получила разрешение на поездки по дорогам общего пользования от Калифорнийского департамента транспортных средств. Сейчас шаттл активно проходит испытания.

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В Калифорнии беспилотное такси Zoox, дочерней компании Amazon, допустили к перевозке пассажиров по дорогам общего пользования. Об этом сообщили на сайте TechCrunch.

Zoox впервые представила свое электрическое автономное роботакси два года назад. Автомобиль использует датчики и навигацию, чтобы ориентироваться в пространстве.

Беспилотное роботакси Zoox Fullscreen
Беспилотное роботакси Zoox впервые было представлено два года назад
Фото: Zoox

Калифорнийский департамент транспортных средств выдала Zoox разрешение на поездки по дорогам общего пользования. В минувшие выходные состоялся первый пробный запуск, который прошел успешно.

Сперва автономный шаттл будет доступен только для сотрудников Zoox в качестве маршрутного такси. Он будет перевозить людей между двумя главными зданиями компании в Фостер-Сити, штат Калифорния.

Беспилотное роботакси Zoox Fullscreen
Сотрудники Zoox стали первыми пассажирами роботакси
Фото: Zoox

"Звучит просто, но это не так. Это очень сложный маршрут", — сказала генеральный директор Zoox Айша Эванс.

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Эванс добавила, что маршрут будет включать в себя повороты, несколько светофоров, пешеходов, велосипедистов, а также навигацию на парковке. Тем не менее она уверена, что роботакси справится с такой задачей.

Ранее Фокус писал, что в США заметили автономное такси Waymo на базе Jaguar I-Pace, которое совершило сразу несколько опасных маневров.