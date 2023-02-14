Беспилотное такси Amazon впервые допустили к перевезке людей по дорогам

Zoox уже получила разрешение на поездки по дорогам общего пользования от Калифорнийского департамента транспортных средств. Сейчас шаттл активно проходит испытания.

Related video

В Калифорнии беспилотное такси Zoox, дочерней компании Amazon, допустили к перевозке пассажиров по дорогам общего пользования. Об этом сообщили на сайте TechCrunch.

Zoox впервые представила свое электрическое автономное роботакси два года назад. Автомобиль использует датчики и навигацию, чтобы ориентироваться в пространстве.

[ + – ] Беспилотное роботакси Zoox впервые было представлено два года назад Фото: Zoox

Калифорнийский департамент транспортных средств выдала Zoox разрешение на поездки по дорогам общего пользования. В минувшие выходные состоялся первый пробный запуск, который прошел успешно.

Сперва автономный шаттл будет доступен только для сотрудников Zoox в качестве маршрутного такси. Он будет перевозить людей между двумя главными зданиями компании в Фостер-Сити, штат Калифорния.

[ + – ] Сотрудники Zoox стали первыми пассажирами роботакси Фото: Zoox

"Звучит просто, но это не так. Это очень сложный маршрут", — сказала генеральный директор Zoox Айша Эванс.

Важно

Британцы готовят инновационный водородный грузовик с автономным управлением (фото)

Эванс добавила, что маршрут будет включать в себя повороты, несколько светофоров, пешеходов, велосипедистов, а также навигацию на парковке. Тем не менее она уверена, что роботакси справится с такой задачей.

Ранее Фокус писал, что в США заметили автономное такси Waymo на базе Jaguar I-Pace, которое совершило сразу несколько опасных маневров.