Безпілотне таксі Amazon уперше допустили до перевезення людей по дорогах
Zoox вже отримала дозвіл на поїздки дорогами загального користування від Каліфорнійського департаменту транспортних засобів. Зараз шатл активно проходить випробування.
У Каліфорнії безпілотне таксі Zoox, дочірньої компанії Amazon, допустили до перевезення пасажирів по дорогах загального користування. Про це повідомили на сайті TechCrunch.
Zoox вперше представила своє електричне автономне роботаксі два роки тому. Автомобіль використовує датчики та навігацію, щоб орієнтуватися у просторі.
Каліфорнійський департамент транспортних засобів видав Zoox дозвіл на поїздки по дорогах загального користування. Минулими вихідними відбувся перший пробний запуск, який пройшов успішно.
Спочатку автономний шатл буде доступний лише для співробітників Zoox як маршрутне таксі. Він буде перевозити людей між двома головними будинками компанії у Фостер-Сіті, штат Каліфорнія.
"Звучить просто, але це не так. Це дуже складний маршрут", — сказала генеральна директорка Zoox Айша Еванс.Важливо
Еванс додала, що маршрут включатиме повороти, кілька світлофорів, пішоходів, велосипедистів, а також навігацію на парковці. Проте вона впевнена, що роботаксі впорається з таким завданням.
Раніше Фокус писав, що у США помітили автономне таксі Waymo на базі Jaguar I-Pace, яке здійснило одразу кілька небезпечних маневрів.