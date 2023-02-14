Безпілотне таксі Amazon уперше допустили до перевезення людей по дорогах

Zoox вже отримала дозвіл на поїздки дорогами загального користування від Каліфорнійського департаменту транспортних засобів. Зараз шатл активно проходить випробування.

Related video

У Каліфорнії безпілотне таксі Zoox, дочірньої компанії Amazon, допустили до перевезення пасажирів по дорогах загального користування. Про це повідомили на сайті TechCrunch.

Zoox вперше представила своє електричне автономне роботаксі два роки тому. Автомобіль використовує датчики та навігацію, щоб орієнтуватися у просторі.

[ + – ] Безпілотне роботаксі Zoox вперше було представлено два роки тому Фото: Zoox

Каліфорнійський департамент транспортних засобів видав Zoox дозвіл на поїздки по дорогах загального користування. Минулими вихідними відбувся перший пробний запуск, який пройшов успішно.

Спочатку автономний шатл буде доступний лише для співробітників Zoox як маршрутне таксі. Він буде перевозити людей між двома головними будинками компанії у Фостер-Сіті, штат Каліфорнія.

[ + – ] Співробітники Zoox стали першими пасажирами робота Фото: Zoox

"Звучить просто, але це не так. Це дуже складний маршрут", — сказала генеральна директорка Zoox Айша Еванс.

Важливо

Британці готують інноваційну водневу вантажівку з автономним управлінням (фото)

Еванс додала, що маршрут включатиме повороти, кілька світлофорів, пішоходів, велосипедистів, а також навігацію на парковці. Проте вона впевнена, що роботаксі впорається з таким завданням.

Раніше Фокус писав, що у США помітили автономне таксі Waymo на базі Jaguar I-Pace, яке здійснило одразу кілька небезпечних маневрів.