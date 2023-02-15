Nissan отзывает почти полмиллиона автомобилей из-за проблемного логотипа

Проблема характерна для автомобилей, на которые установлены логотипы от поставщика Autoliv. При срабатывании подушки безопасности эмблема может стать "снарядом" и навредить водителю или пассажирам.

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Nissan решил отозвать 404 690 автомобилей из-за логотипа на рулевом колесе. Он может быть опасен в случае срабатывания подушки безопасности. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Национальное управление безопасностью движения на трассах установило, что логотипы на моделях Titan, Frontier, Xterra, Pathfinder, Armada и Quest с 2008 по 2011 год могут отсоединяться от рулевого колеса. При срабатывании подушки безопасности эмблема может стать "снарядом" и навредить водителю или пассажирам.

[ + – ] Замена рулевого колеса будет осуществлена за счет производителя

Проблема характерна для автомобилей, на которые установлены логотипы от поставщика Autoliv. Никакие другие авто Nissan или Infiniti не затронуты.

Отзыв не связан с проблемными подушками безопасности Takata. К слову, от них уже погибло 24 человека.

Сейчас Nissan работает над исправлением ситуации. Примерно к 10 апреля 2023 года компания направит владельцам проблемных автомобилей письма с уведомлением об угрозе безопасности.

Важно

Porsche и Bentley отзывают более 20 тысяч автомобилей из-за риска возгорания

Замена рулевого колеса на отозванных автомобилей будет осуществлена бесплатно. Владельцы этих авто могут самостоятельно обратиться в сервисные центры Nissan для проверки.

Ранее Фокус писал, что Hyundai и Kia собираются отозвать 48 тысяч автомобилей трех моделей из-за производственных недочетов.