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Авто

Nissan отзывает почти полмиллиона автомобилей из-за проблемного логотипа

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Фото: Nissan | Nissan Pathfinder стал одной из моделей, которые подлежат отзыву

Проблема характерна для автомобилей, на которые установлены логотипы от поставщика Autoliv. При срабатывании подушки безопасности эмблема может стать "снарядом" и навредить водителю или пассажирам.

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Nissan решил отозвать 404 690 автомобилей из-за логотипа на рулевом колесе. Он может быть опасен в случае срабатывания подушки безопасности. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Национальное управление безопасностью движения на трассах установило, что логотипы на моделях Titan, Frontier, Xterra, Pathfinder, Armada и Quest с 2008 по 2011 год могут отсоединяться от рулевого колеса. При срабатывании подушки безопасности эмблема может стать "снарядом" и навредить водителю или пассажирам.

Nissan Fullscreen
Замена рулевого колеса будет осуществлена за счет производителя

Проблема характерна для автомобилей, на которые установлены логотипы от поставщика Autoliv. Никакие другие авто Nissan или Infiniti не затронуты.

Отзыв не связан с проблемными подушками безопасности Takata. К слову, от них уже погибло 24 человека.

Сейчас Nissan работает над исправлением ситуации. Примерно к 10 апреля 2023 года компания направит владельцам проблемных автомобилей письма с уведомлением об угрозе безопасности.

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Замена рулевого колеса на отозванных автомобилей будет осуществлена бесплатно. Владельцы этих авто могут самостоятельно обратиться в сервисные центры Nissan для проверки.

Ранее Фокус писал, что Hyundai и Kia собираются отозвать 48 тысяч автомобилей трех моделей из-за производственных недочетов.