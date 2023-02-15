Nissan відкликає майже пів мільйона автомобілів через проблемний логотип

Проблема притаманна автомобілям, на які встановлені логотипи від постачальника Autoliv. Під час спрацьовування подушки безпеки емблема може стати "снарядом" та нашкодити водію чи пасажирам.

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Nissan вирішив відкликати 404 690 автомобілів через логотип на рульовому колесі. Він може бути небезпечним у разі спрацювання подушки безпеки. Про це розповіли на сайті Motor1.

Національне управління безпекою руху на трасах встановило, що логотипи на моделях Titan, Frontier, Xterra, Pathfinder, Armada та Quest з 2008 до 2011 року можуть від'єднуватися від рульового колеса. Під час спрацьовування подушки безпеки емблема може стати "снарядом" та нашкодити водію чи пасажирам.

[ + – ] Заміну рульового колеса здійснять за кошти виробника

Проблема є характерною для автомобілів, на які встановлені логотипи від постачальника Autoliv. Жодні інші авто Nissan або Infiniti не торкнулися.

Відгук не пов'язаний із проблемними подушками безпеки Takata. До речі, від них уже загинуло 24 особи.

Нині Nissan працює над виправленням ситуації. Приблизно до 10 квітня 2023 року компанія направить власникам проблемних автомобілів листи з повідомленням про загрозу безпеці.

Важливо

Porsche і Bentley відкликають понад 20 тисяч автомобілів через ризик займання

Заміну рульового колеса на відкликаних автомобілів буде здійснено безкоштовно. Власники цих авто можуть самостійно звернутися до сервісних центрів Nissan для перевірки.

Раніше Фокус писав, що Hyundai та Kia збираються відкликати 48 тисяч автомобілів трьох моделей через виробничі недоліки.