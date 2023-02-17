Уникальный автомобильный номер ушел с молотка за 3,2 миллиона долларов

Ставка за уникальный автомобильный номер составила более 80% от общей суммы, вырученной на аукционе. Победитель торгов пожелал остаться анонимным.

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На аукционе в Гонконге продали уникальный автомобильный номерной знак с одной буквой "R". Лот ушел с молотка за 3,2 миллиона долларов. Об этом рассказали на сайте Autoblog.

Лот как минимум в 5100 раз превышал исходную цену. Стоимость уникального автомобильного номера составила более 80% от общей суммы, вырученной на аукционе.

Несмотря на впечатляющую сумму в 3,2 миллиона долларов, этот автомобильный номер не является рекордсменом даже для Гонконга. В 2021 году на похожем аукционе продали номерной знак с буквой "W" за 3,3 миллиона долларов и даже это не является рекордом — самый дорогой номер авто в мире стоит свыше $20 миллионов.

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Всего на аукцион выставили около 49 номерных знаков. Победитель торгов за номер с буквой "R" пожелал остаться анонимным.

В Гонконге буква "R" считается счастливым в гаданиях. Также многие считают, что этот символ приносит удачу, если он есть на автомобильном номере.

Ранее Фокус сообщал, что в МВД Украины утвердили номера для автомобилей нового образца.

Также мы сообщали, что в США на аукцион выставили эксклюзивный номерной знак для автомобиля, который стоит 24,5 миллиона долларов.