Унікальний автомобільний номер пішов з молотка за 3,2 мільйони доларів

Ставка за унікальний автомобільний номер становила понад 80% загальної суми, вирученої на аукціоні. Переможець торгів побажав залишитись анонімним.

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На аукціоні у Гонконгу продали унікальний автомобільний номерний знак із однією літерою "R". Лот пішов із молотка за 3,2 мільйона доларів. Про це повідомили на сайті Autoblog.

Лот як мінімум у 5100 разів перевищував вихідну ціну. Вартість унікального автомобільного номера склала понад 80% загальної суми, вирученої на аукціоні.

Незважаючи на вражаючу суму 3,2 мільйона доларів, цей автомобільний номер не є рекордсменом навіть для Гонконгу. У 2021 році на схожому аукціоні продали номерний знак з буквою "W" за 3,3 мільйона доларів і навіть це не є рекордом — найдорожчий номер авто у світі коштує понад $20 мільйонів.

Загалом на аукціон виставили близько 49 номерних знаків. Переможець торгів за номер із літерою "R" побажав залишитися анонімним.

У Гонконгу літера "R" вважається щасливою у ворожіннях. Також багато хто вважає, що цей символ приносить удачу, якщо він є на автомобільному номері.

Раніше Фокус повідомляв, що у МВС України затвердили номери для автомобілів нового зразка.

Також ми повідомляли, що у США на аукціон виставили ексклюзивний номерний знак для автомобіля, який коштує 24,5 мільйона доларів.