Самый быстрый суперкар Ferrari заметили на дорогах до премьеры (видео)

Ferrari готовят преемника гибридному гиперкару LaFerrari. Новая модель получит передовые технологии и агрессивный дизайн.

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Ferrari готовит новый флагманский суперкар, который станет преемником модели LaFerrari. Тестовый прототип впервые заметили во время испытаний. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Новый гиперкар Ferrari получит агрессивный дизайн и станет быстрейшей моделью бренда в истории. Он получит массивное заднее антикрыло и большой диффузор.

Автомобиль обладает передовой активной аэродинамикой. Некоторые детали могут менять угол своего расположения для обеспечения оптимальной прижимной силы.

Также известно, что гиперкар получит гибридную силовую установку от гоночного Ferrari 499P. О наличии электромотора говорит специальная предупреждающая наклейка на заднем крыле.

Мощность силовой установки может превысить 1000 л.с. Ожидается, что гиперкар сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 2,5 секунды и развивать максимальную скорость свыше 350 км/ч.

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Ferrari выпустит четыре новые модели авто в 2023 году: первые подробности

По слухам, новый гиперкар Ferrari дебютирует в октябре 2024 года. Компания планирует выпустить всего 599 таких автомобилей.

Ранее Фокус писал, что Ferrari запатентовали импульсную реактивную систему для увеличения ускорения.