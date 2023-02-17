Найшвидший суперкар Ferrari помітили на дорогах до прем'єри (відео)

Ferrari готують наступника гібридному гіперкару LaFerrari. Нова модель отримає передові технології та агресивний дизайн.

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Ferrari готує новий флагманський суперкар, який стане наступником моделі LaFerrari. Тестовий зразок вперше помітили під час випробувань. Про це розповіли на сайті Motor1.

Новий гіперкар Ferrari отримає агресивний дизайн та стане найшвидшою моделлю бренду в історії. Він отримає масивне заднє антикрило та великий дифузор.

Автомобіль має передову активну аеродинаміку. Деякі деталі можуть змінювати кут розташування для забезпечення оптимальної притискної сили.

Також відомо, що гіперкар отримає гібридну силову установку від гоночного Ferrari 499P. Про наявність електромотора говорить спеціальна застережлива наклейка на задньому крилі.

Потужність силової установки може перевищити 1000 к. с. Очікується, що гіперкар зможе розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за 2,5 секунди та розвивати максимальну швидкість понад 350 км/год.

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Ferrari випустить чотири нові моделі авто у 2023 році: перші подробиці

За чутками, новий гіперкар Ferrari дебютує у жовтні 2024 року. Компанія планує випустити лише 599 таких автомобілів.

Раніше Фокус писав, що Ferrari запатентували реактивну імпульсну систему для збільшення прискорення.