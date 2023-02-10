Ferrari випустить чотири нові моделі авто у 2023 році: перші подробиці

Італійський бренд порадує автолюбителів зарядженими суперкарами та новими ексклюзивними гіперкарами. Також у компанії зосереджено на впровадженні гібридних технологій, які можуть отримати майбутні моделі.

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Рекордний фінансовий 2022 спонукав Ferrari запланувати на наступний рік відразу чотири нові моделі авто. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

До кінця 2023 року заплановано випуск кількох нових моделей Ferrari. Ще 11 автомобілів з'являться упродовж наступних трьох років.

Італійці збираються випустити наступника потужному купе 812 Superfast. Це одна із підтверджених моделей.

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Ще однією новинкою стане заряджена версія Ferrari SF90, яка може одержати назву Versione Speciale. Прототипи гібридного суперкара потужністю понад 1000 к. с. помітили в Італії у 2022 році.

Також очікується трекова версія F8 Tributo. Для її створення проводять порівняльний аналіз із конкурентом Lamborghini Huracan STO на околицях Фіорано.

Свого часу хардкорніші модифікації отримували моделі 458 Italia і 488 GTB. Найімовірніше, для зарядженого F8 Tributo використовують нову назву.

Крім цього, у Ferrari працюють над моделлю Roma у кузові спайдер. Він має замінити вже застарілий Portofino M.

[ + – ] Можливий дизайн Ferrari Roma Spider Фото: Varryx

У найдорожчій серії Icona також очікується поповнення. Зараз до неї входять спідстери Monza SP1 і SP2 і суперкар у ретро-стилі Daytona SP3.

За чутками, 2024 року Ferrari випустить наступника розкішному гіперкару LaFerrari. Це буде найпотужніший автомобіль в історії бренду.

Раніше Фокус повідомляв, що Ferrari запатентували реактивну імпульсну систему для збільшення прискорення.