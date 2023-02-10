Ferrari выпустит четыре новые модели авто в 2023 году: первые подробности

Итальянский бренд порадует автолюбителей заряженными суперкарами и новыми эксклюзивными гиперкарами. Также в компании сосредоточены на внедрении гибридных технологий, которые могут получить будущие модели.

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Рекордный финансовый 2022 год побудил Ferrari запланировать на следующий год сразу четырех новых модели авто. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

До конца 2023 года запланирован выпуск нескольких новых моделей Ferrari. Еще 11 автомобилей появятся в течение следующих трех лет.

Итальянцы собираются выпустить преемника мощному купе 812 Superfast. Это одна из подтвержденных моделей.

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Еще одной новинкой станет заряженная версия Ferrari SF90, которая может получить название Versione Speciale. Прототипы гибридного суперкара мощностью свыше 1000 л. с. были замечены в Италии в 2022 году.

Также ожидается и трековая версия F8 Tributo. Для ее создания проводят сравнительный анализ с конкурентом Lamborghini Huracan STO в окрестностях Фиорано.

В свое время более хардкорные модификации получали модели 458 Italia и 488 GTB. Вероятнее всего, для заряженного F8 Tributo используют совершенно новое название.

Помимо этого в Ferrari работают над моделью Roma в кузове спайдер. Он должен заменить уже устаревший Portofino M.

[ + – ] Возможный дизайн Ferrari Roma Spider Фото: Varryx

В самой дорогой серии Icona также ожидается пополнение. Сейчас в нее входят спидстеры Monza SP1 и SP2 и суперкар в ретро-стиле Daytona SP3.

По слухам, в 2024 году Ferrari выпустит преемника роскошному гиперкару LaFerrari. Это будет самый мощный автомобиль в истории бренда.

Ранее Фокус сообщал, что Ferrari запатентовали импульсную реактивную систему для увеличения ускорения.