Прославленный гоночный Ferrari 50-х продают по цене бизнес-джета (фото)

Ferrari 250 GT Berlinetta TdF — один из самых успешных гоночных автомобилей 50-х годов. Конкретно этот суперкар за три года выиграл 15 гонок.

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В США на аукцион Gooding&Company выставили Ferrari 250 GT Berlinetta TdF 1958 года. За редкий суперкар планируют выручить от 6 до 8 миллионов долларов — столько же стоит реактивный самолет Honda Jet. Историю авто раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Автомобиль выиграл 15 гонок за три года Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari 250 GT Berlinetta TdF – одна из самых успешных гоночных моделей своего времени. Аббревиатура TdF расшифровывается как Tour de France, ведь суперкар четырежды выиграл это соревнование (ранее существовала не только велосипедная, но и автомобильная гонка Tour de France). Кроме того, он отметился многочисленными победами в других соревнованиях.

[ + – ] Автомобиль отреставрирован и выглядит как новый Фото: GOODING&COMPANY

Автомобиль оснащен высокооборотистым 3,0-литровым V12 мощностью 240 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет 240 км/ч.

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Всего выпустили только 78 Ferrari 250 GT Berlinetta TdF. Конкретно этот автомобиль был приобретен в Швейцарии и Вальтер Ламберт и Томми Шпихигер в 1958-1961 годах выиграли на нем 15 гонок.

[ + – ] Суперкар оснащен 3,0-литровым 240-сильным V12 Фото: GOODING&COMPANY

После этого Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France хранили в частных коллекциях, но он продолжал принимать участие в гонках ретро-авто. В 2017 году суперкар отреставрировали и после этого он неоднократно получал награды на различных ретро-фестивалях.

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