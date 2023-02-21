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Авто

Прославленный гоночный Ferrari 50-х продают по цене бизнес-джета (фото)

Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France, Ferrari 250 GT Berlinetta TdF, Ferrari 250 GT TdF 1958, Ferrari 250
Фото: GOODING&COMPANY | Всего выпустили только 78 Ferrari 250 GT Berlinetta TdF

Ferrari 250 GT Berlinetta TdF — один из самых успешных гоночных автомобилей 50-х годов. Конкретно этот суперкар за три года выиграл 15 гонок.

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В США на аукцион Gooding&Company выставили Ferrari 250 GT Berlinetta TdF 1958 года. За редкий суперкар планируют выручить от 6 до 8 миллионов долларов — столько же стоит реактивный самолет Honda Jet. Историю авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France, Ferrari 250 GT Berlinetta TdF, Ferrari 250 GT TdF 1958, Ferrari 250 Fullscreen
Автомобиль выиграл 15 гонок за три года
Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari 250 GT Berlinetta TdF – одна из самых успешных гоночных моделей своего времени. Аббревиатура TdF расшифровывается как Tour de France, ведь суперкар четырежды выиграл это соревнование (ранее существовала не только велосипедная, но и автомобильная гонка Tour de France). Кроме того, он отметился многочисленными победами в других соревнованиях.

Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France, Ferrari 250 GT Berlinetta TdF, Ferrari 250 GT TdF 1958, Ferrari 250 Fullscreen
Автомобиль отреставрирован и выглядит как новый
Фото: GOODING&COMPANY

Автомобиль оснащен высокооборотистым 3,0-литровым V12 мощностью 240 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет 240 км/ч.

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Всего выпустили только 78 Ferrari 250 GT Berlinetta TdF. Конкретно этот автомобиль был приобретен в Швейцарии и Вальтер Ламберт и Томми Шпихигер в 1958-1961 годах выиграли на нем 15 гонок.

Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France, Ferrari 250 GT Berlinetta TdF, Ferrari 250 GT TdF 1958, Ferrari 250 Fullscreen
Суперкар оснащен 3,0-литровым 240-сильным V12
Фото: GOODING&COMPANY

После этого Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France хранили в частных коллекциях, но он продолжал принимать участие в гонках ретро-авто. В 2017 году суперкар отреставрировали и после этого он неоднократно получал награды на различных ретро-фестивалях.

Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставили уникальный раллийный суперкар Ferrari.

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