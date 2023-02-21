Прославлений гоночний Ferrari 50-х продають за ціною бізнес-джета (фото)

Ferrari 250 GT Berlinetta TdF — один із найуспішніших гоночних автомобілів 50-х років. Саме цей суперкар за три роки виграв 15 перегонів.

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У США на аукціон Gooding&Company виставили Ferrari 250 GT Berlinetta TdF 1958 року. За рідкісний суперкар планують отримати від 6 до 8 мільйонів доларів — стільки ж коштує реактивний літак Honda Jet. Історію авто розкрили на сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Автомобіль виграв 15 перегонів за три роки Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari 250 GT Berlinetta TdF — одна з найуспішніших гоночних моделей свого часу. Абревіатура TdF розшифровується як Tour de France, адже суперкар чотири рази виграв це змагання (раніше існувала не тільки велосипедна, а й автомобільна гонка Tour de France). Крім того він відзначився численними перемогами в інших змаганнях.

[ + – ] Автомобіль відреставровано та виглядає як новий Фото: GOODING&COMPANY

Автомобіль оснащений високооборотним 3,0-літровим V12 потужністю 240 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить 240 км/год.

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Усього випустили лише 78 Ferrari 250 GT Berlinetta TdF. Саме цей автомобіль був придбаний у Швейцарії і Вальтер Ламберт і Томмі Шпіхігер у 1958-1961 роках виграли на ньому 15 перегонів.

[ + – ] Суперкар оснащений 3,0-літровим 240-сильним V12 Фото: GOODING&COMPANY

Після цього Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France зберігали в приватних колекціях, але він продовжував брати участь у гонках ретро-авто. У 2017 році суперкар відреставрували і після цього він неодноразово отримував нагороди на ретро-фестивалях.

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