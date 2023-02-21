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Авто

Прославлений гоночний Ferrari 50-х продають за ціною бізнес-джета (фото)

Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France, Ferrari 250 GT Berlinetta TdF, Ferrari 250 GT TdF 1958, Ferrari 250
Фото: GOODING&COMPANY | Усього випустили лише 78 Ferrari 250 GT Berlinetta TdF

Ferrari 250 GT Berlinetta TdF — один із найуспішніших гоночних автомобілів 50-х років. Саме цей суперкар за три роки виграв 15 перегонів.

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У США на аукціон Gooding&Company виставили Ferrari 250 GT Berlinetta TdF 1958 року. За рідкісний суперкар планують отримати від 6 до 8 мільйонів доларів — стільки ж коштує реактивний літак Honda Jet. Історію авто розкрили на сайті аукціонного будинку.

Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France, Ferrari 250 GT Berlinetta TdF, Ferrari 250 GT TdF 1958, Ferrari 250 Fullscreen
Автомобіль виграв 15 перегонів за три роки
Фото: GOODING&COMPANY

Ferrari 250 GT Berlinetta TdF — одна з найуспішніших гоночних моделей свого часу. Абревіатура TdF розшифровується як Tour de France, адже суперкар чотири рази виграв це змагання (раніше існувала не тільки велосипедна, а й автомобільна гонка Tour de France). Крім того він відзначився численними перемогами в інших змаганнях.

Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France, Ferrari 250 GT Berlinetta TdF, Ferrari 250 GT TdF 1958, Ferrari 250 Fullscreen
Автомобіль відреставровано та виглядає як новий
Фото: GOODING&COMPANY

Автомобіль оснащений високооборотним 3,0-літровим V12 потужністю 240 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить 240 км/год.

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Усього випустили лише 78 Ferrari 250 GT Berlinetta TdF. Саме цей автомобіль був придбаний у Швейцарії і Вальтер Ламберт і Томмі Шпіхігер у 1958-1961 роках виграли на ньому 15 перегонів.

Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France, Ferrari 250 GT Berlinetta TdF, Ferrari 250 GT TdF 1958, Ferrari 250 Fullscreen
Суперкар оснащений 3,0-літровим 240-сильним V12
Фото: GOODING&COMPANY

Після цього Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France зберігали в приватних колекціях, але він продовжував брати участь у гонках ретро-авто. У 2017 році суперкар відреставрували і після цього він неодноразово отримував нагороди на ретро-фестивалях.

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