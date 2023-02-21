В США появятся полностью электрические мусоровозы (фото)

Republic Services уверены, что в будущем многие компании в США перейдут на использование электрических мусоровозов. Они хотят сократить выбросы парниковых газов на 35% к 2030 году

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Одна из крупнейших компаний по утилизации отходов в США Republic Services показала электрические мусоровозы. Они заменят все бензиновые грузовики в автопарке. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

В Republic Services считают, что к 2028 году на электрические грузовики будет приходиться половина закупок новых мусоровозов в США. Сейчас в автопарке компании находятся более чем 17 000 грузовиков.

"Мы стремимся сохранить Голубую планету. Более чистый, безопасный и здоровый мир, в котором люди процветают — не только сегодня, но и для будущих поколений. Компания Republic Services имеет опыт в соблюдении требований устойчивого развития и стремится предоставлять экологически ответственные решения для удовлетворения текущих и будущих потребностей рынка в переработке отходов", — сказано в сообщении компании.

[ + – ] Электрические грузовики помогут существенно сократить вредные выбросы Фото: Republic Services

К 2030 году Republic Services планирует сократить выбросы парниковых газов на 35%. Для этого будет внедрен первый полностью электрический грузовик для переработки и сбора отходов.

[ + – ] В будущем Republic Services планирует перейти на использование только электрических грузовиков Фото: Republic Services

Прототипы электрического мусоровоза будут работать на дорогах Феникса уже этой осенью. В 2024 году к автопарку присоединятся еще несколько тестовых образцов.

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Шасси и кузов грузовика спроектированы как единое целое, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство. Он оснащен автоматическим торможением, увеличенным лобовым стеклом для лучшей видимости, 360-градусными камерами и датчиками выезда с полосы движения.

Ранее Фокус рассказал, что электрический 40-тонный грузовик с полуприцепом Volvo FH Electric преодолел рекордные 3000 км между Швейцарией и Испанией.