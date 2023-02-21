У США з'являться повністю електричні сміттєвози (фото)

Republic Services упевнені, що в майбутньому багато компаній у США перейдуть на використання електричних сміттєвозів. Вони хочуть скоротити викиди парникових газів на 35% до 2030 року.

Related video

Одна з найбільших компаній із утилізації відходів у США Republic Services показала електричні сміттєвози. Вони замінять усі бензинові вантажівки в автопарку. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

У Republic Services вважають, що до 2028 року на електричні вантажівки припадатиме половина закупівель нових сміттєвозів у США. Наразі в автопарку компанії є понад 17 000 вантажівок.

"Ми прагнемо зберегти Блакитну планету. Чистіший, безпечніший і здоровіший світ, у якому люди процвітають ,— не тільки сьогодні, а й для майбутніх поколінь. Компанія Republic Services має досвід у дотриманні вимог сталого розвитку та прагне надавати екологічно відповідальні рішення для задоволення поточних і майбутніх потреб ринку в переробці відходів", — сказано в повідомленні компанії.

[ + – ] Електричні вантажівки допоможуть суттєво скоротити шкідливі викиди Фото: Republic Services

До 2030 року Republic Services планує скоротити викиди парникових газів на 35%. Для цього буде впроваджено першу повністю електричну вантажівку для переробки та збору відходів.

[ + – ] У майбутньому Republic Services планує перейти на використання лише електричних вантажівок Фото: Republic Services

Прототипи електричного сміттєвоза працюватимуть на дорогах Фенікса вже цієї осені. 2024 року до автопарку приєднаються ще кілька тестових зразків.

Важливо

Британці готують інноваційну водневу вантажівку з автономним управлінням (фото)

Шасі та кузов вантажівки спроєктовані як єдине ціле, щоб максимально збільшити внутрішній простір. Він оснащений автоматичним гальмуванням, збільшеним лобовим склом для кращої видимості, 360-градусними камерами та датчиками виїзду зі смуги руху.

Раніше Фокус розповів, що електрична 40-тонна вантажівка з напівпричепом Volvo FH Electric подолала рекордні 3000 км між Швейцарією та Іспанією.