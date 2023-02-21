У США з'являться повністю електричні сміттєвози (фото)
Republic Services упевнені, що в майбутньому багато компаній у США перейдуть на використання електричних сміттєвозів. Вони хочуть скоротити викиди парникових газів на 35% до 2030 року.
Одна з найбільших компаній із утилізації відходів у США Republic Services показала електричні сміттєвози. Вони замінять усі бензинові вантажівки в автопарку. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.
У Republic Services вважають, що до 2028 року на електричні вантажівки припадатиме половина закупівель нових сміттєвозів у США. Наразі в автопарку компанії є понад 17 000 вантажівок.
"Ми прагнемо зберегти Блакитну планету. Чистіший, безпечніший і здоровіший світ, у якому люди процвітають ,— не тільки сьогодні, а й для майбутніх поколінь. Компанія Republic Services має досвід у дотриманні вимог сталого розвитку та прагне надавати екологічно відповідальні рішення для задоволення поточних і майбутніх потреб ринку в переробці відходів", — сказано в повідомленні компанії.
До 2030 року Republic Services планує скоротити викиди парникових газів на 35%. Для цього буде впроваджено першу повністю електричну вантажівку для переробки та збору відходів.
Прототипи електричного сміттєвоза працюватимуть на дорогах Фенікса вже цієї осені. 2024 року до автопарку приєднаються ще кілька тестових зразків.Важливо
Шасі та кузов вантажівки спроєктовані як єдине ціле, щоб максимально збільшити внутрішній простір. Він оснащений автоматичним гальмуванням, збільшеним лобовим склом для кращої видимості, 360-градусними камерами та датчиками виїзду зі смуги руху.
Раніше Фокус розповів, що електрична 40-тонна вантажівка з напівпричепом Volvo FH Electric подолала рекордні 3000 км між Швейцарією та Іспанією.