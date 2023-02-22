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Авто

Компактный кроссовер Suzuki превратили в уменьшенную копию Jeep Wrangler (фото)

Suzuki Hustler, новый Suzuki Hustler, кроссовер Suzuki Hustler, тюнинг Suzuki Hustler
Suzuki Hustler получил решетку радиатора и фары в духе Jeep Wrangler

Suzuki Hustler получил решетку радиатора и фары в духе Jeep Wrangler, а также внедорожную резину. Кроссовер предложен с передним и полным приводом.

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Suzuki Hustler получил оригинальный и нестандартный тюнинг. Городской кроссовер превратили в миниатюрный клон Jeep Wrangler. Об авто рассказали на сайте ателье DAMD.

Именно эта японская компания выполнила тюнинг Suzuki Hustler, а назвали проект DAMD Carabina. Авто получило характерную решетку радиатора, новые круглые фары и пластиковые ободки фонарей.

Suzuki Hustler, новый Suzuki Hustler, кроссовер Suzuki Hustler, тюнинг Suzuki Hustler Fullscreen
Кроссовер получил внедорожную резину

Кроме того, появились накладки на бамперах и пятой двери. За доплату предложены колесные диски в ретро-стиле с внедорожной резиной, а также багажник на крышу.

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Салон Suzuki Hustler не претерпел изменений, прежними остались и двигатели. Модель предложена с 660-кубовыми трехцилиндровыми бензиновыми моторами – 49-сильным атмосферным и 64-сильным турбированным. Обе версии предложены с бесступенчатым вариатором, а привод может быть передним или полным.

Suzuki Hustler, новый Suzuki Hustler, кроссовер Suzuki Hustler, тюнинг Suzuki Hustler Fullscreen
За доплату доступен багажник на крыше

Это не первый подобный тюнинг Suzuki Hustler от DAMD. Ранее кроссовер доработали в духе классического внедорожника Toyota Land Cruiser FJ40.

Также Фокус сообщал, что в Украине появился Suzuki Jimny с тюнингом под Гелендваген.