Компактный кроссовер Suzuki превратили в уменьшенную копию Jeep Wrangler (фото)

Suzuki Hustler получил решетку радиатора и фары в духе Jeep Wrangler, а также внедорожную резину. Кроссовер предложен с передним и полным приводом.

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Suzuki Hustler получил оригинальный и нестандартный тюнинг. Городской кроссовер превратили в миниатюрный клон Jeep Wrangler. Об авто рассказали на сайте ателье DAMD.

Именно эта японская компания выполнила тюнинг Suzuki Hustler, а назвали проект DAMD Carabina. Авто получило характерную решетку радиатора, новые круглые фары и пластиковые ободки фонарей.

[ + – ] Кроссовер получил внедорожную резину

Кроме того, появились накладки на бамперах и пятой двери. За доплату предложены колесные диски в ретро-стиле с внедорожной резиной, а также багажник на крышу.

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Салон Suzuki Hustler не претерпел изменений, прежними остались и двигатели. Модель предложена с 660-кубовыми трехцилиндровыми бензиновыми моторами – 49-сильным атмосферным и 64-сильным турбированным. Обе версии предложены с бесступенчатым вариатором, а привод может быть передним или полным.

[ + – ] За доплату доступен багажник на крыше

Это не первый подобный тюнинг Suzuki Hustler от DAMD. Ранее кроссовер доработали в духе классического внедорожника Toyota Land Cruiser FJ40.

Также Фокус сообщал, что в Украине появился Suzuki Jimny с тюнингом под Гелендваген.