Компактний кросовер Suzuki перетворили на зменшену копію Jeep Wrangler (фото)

Suzuki Hustler отримав решітку радіатора та фари в дусі Jeep Wrangler, а також позашляхову гуму. Кросовер запропонований з переднім і повним приводом.

Related video

Suzuki Hustler отримав оригінальний і нестандартний тюнінг. Міський кросовер перетворили на мініатюрний клон Jeep Wrangler. Про авто розповіли на сайті ательє DAMD.

Саме ця японська компанія виконала тюнінг Suzuki Hustler, а назвали проєкт DAMD Carabina. Авто отримало характерну решітку радіатора, нові круглі фари та пластикові ободки ліхтарів.

[ + – ] Кросовер отримав позашляхову гуму

Крім того, з'явилися накладки на бамперах і п'ятих дверях. За доплату запропоновані колісні диски у ретро-стилі з позашляховою гумою, а також багажник на дах.

Важливо

Розкрито перші подробиці електромобіля Suzuki Jimny (фото)

Салон Suzuki Hustler не зазнав змін, колишніми залишились і двигуни. Модель запропонована із 660-кубовими трициліндровими бензиновими моторами — 49-сильним атмосферним і 64-сильним турбованим. Обидві версії запропоновані з безступінчастим варіатором, а привід може бути переднім або повним.

[ + – ] За доплату доступний багажник на даху

Це не перший подібний тюнінг Suzuki Hustler від DAMD. Раніше кросовер доопрацювали в дусі класичного позашляховика Toyota Land Cruiser FJ40.

Також Фокус повідомляв, що в Україні з'явився Suzuki Jimny із тюнінгом під Ґелендваґен.