Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Компактний кросовер Suzuki перетворили на зменшену копію Jeep Wrangler (фото)

Suzuki Hustler, новий Suzuki Hustler, кросовер Suzuki Hustler, тюнінг Suzuki Hustler
Suzuki Hustler отримав решітку радіатора та фари в дусі Jeep Wrangler

Suzuki Hustler отримав решітку радіатора та фари в дусі Jeep Wrangler, а також позашляхову гуму. Кросовер запропонований з переднім і повним приводом.

Related video

Suzuki Hustler отримав оригінальний і нестандартний тюнінг. Міський кросовер перетворили на мініатюрний клон Jeep Wrangler. Про авто розповіли на сайті ательє DAMD.

Саме ця японська компанія виконала тюнінг Suzuki Hustler, а назвали проєкт DAMD Carabina. Авто отримало характерну решітку радіатора, нові круглі фари та пластикові ободки ліхтарів.

Suzuki Hustler, новий Suzuki Hustler, кросовер Suzuki Hustler, тюнінг Suzuki Hustler Fullscreen
Кросовер отримав позашляхову гуму

Крім того, з'явилися накладки на бамперах і п'ятих дверях. За доплату запропоновані колісні диски у ретро-стилі з позашляховою гумою, а також багажник на дах.

Важливо
Розкрито перші подробиці електромобіля Suzuki Jimny (фото)
Розкрито перші подробиці електромобіля Suzuki Jimny (фото)

Салон Suzuki Hustler не зазнав змін, колишніми залишились і двигуни. Модель запропонована із 660-кубовими трициліндровими бензиновими моторами — 49-сильним атмосферним і 64-сильним турбованим. Обидві версії запропоновані з безступінчастим варіатором, а привід може бути переднім або повним.

Suzuki Hustler, новий Suzuki Hustler, кросовер Suzuki Hustler, тюнінг Suzuki Hustler Fullscreen
За доплату доступний багажник на даху

Це не перший подібний тюнінг Suzuki Hustler від DAMD. Раніше кросовер доопрацювали в дусі класичного позашляховика Toyota Land Cruiser FJ40.

Також Фокус повідомляв, що в Україні з'явився Suzuki Jimny із тюнінгом під Ґелендваґен.