MINI прекратят выпуск одной из своих самых популярных моделей: первые подробности

Модель Clubman уступит место новым кроссоверам. Автомобиль остается популярен только среди самых преданных фанатов бренда.

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Британский автопроизводитель MINI планирует прекратить выпуск семейной модели Clubman. Автомобиль утратил свою популярность, уступив место кроссоверам. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

MINI собираются выпустить последний Clubman примерно через год. Вероятнее всего, датой "прощания" с моделью станет февраль 2024 года.

О том, что бренд планирует отказаться от Clubman говорит отсутствие тестового прототипа модели следующего поколения. К счастью, Countryman и Cooper получат преемников.

Показатели продаж Clubman не радовали концерн BMW. За 2021 год было продано всего 1 970 таких авто. Для сравнения, за этот же период было реализовано 12 198 единиц кроссовера Countryman.

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Помимо этого важную роль в прекращении производства Clubman сыграет предстоящий электромобиль Aceman EV. Модель хоть и будет обладать более компактными габаритами, но из-за отсутствия двигателя и трансмиссии предложит больше внутреннего пространства.

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