MINI припинять випуск однієї зі своїх найпопулярніших моделей: перші подробиці

Модель Clubman поступиться місцем новим кросоверам. Автомобіль залишається популярним лише серед найвідданіших фанатів бренду.

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Британський автовиробник MINI планує припинити випуск сімейної моделі Clubman. Автомобіль втратив свою популярність, поступившись місцем кросоверам. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

MINI збираються випустити останній Clubman приблизно за рік. Найімовірніше, датою "прощання" з моделлю стане лютий 2024 року.

Про те, що бренд планує відмовитися від Clubman, говорить відсутність тестового прототипу моделі наступного покоління. На щастя, Countryman і Cooper отримають наступників.

Показники продажу Clubman не тішили концерн BMW. За 2021 рік було продано всього 1 970 таких авто. Для порівняння, за цей же період було реалізовано 12 198 одиниць кросовера Countryman.

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Крім цього, важливу роль у припиненні виробництва Clubman зіграє майбутній електромобіль Aceman EV. Модель хоч і матиме компактніші габарити, але через відсутність двигуна і трансмісії запропонує більше внутрішнього простору.

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