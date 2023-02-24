Не оправдали надежд: какие модели авто украинцы покупают меньше всего (фото)

Среди непопулярных новых авто — не только седаны и хэтчбеки, но и трендовые кроссоверы. Наименьшим спросом пользуются отдельные модели SEAT, Lexus и Ford.

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За последний год авторынок Украины продемонстрировал существенное падение и продажи большинства моделей снизились. Впрочем, даже в такой ситуации некоторые модели продаются хуже, чем остальные. В Auto.ria выбрали самые непопулярные авто в Украине.

В рейтинг попали новые легковые авто, проданные в 2022 году тиражом менее 50 экземпляров. В него отбирали массовые новые модели – дорогие эксклюзивные Rolls-Royce, Aston Martin и Bentley не включали.

[ + – ] SEAT Tarraco за 2022 год нашел только 7 покупателей Фото: SEAT

Кроме того, в рейтинге отсутствуют авто, ставшие дефицитом из-за проблем с поставками во время войны. Как только они появлялись у дилеров, их сразу разбирали, то есть спрос на них высокий.

Примечательно, что в список попали не только седаны и хэтчбеки, теряющие в популярности в последнее время. Там оказалось и немало кроссоверов. На вершине списка – модели SEAT.

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Самые непопулярные авто в Украине за 2022 год:

SEAT Tarraco – 7 шт. (цена от 1,69 млн грн.); SEAT Arona – 15 шт. (от 859 860 грн); Lexus UX – 18 шт. (от 1,71 млн грн); Ford Puma – 19 шт. (от 1,27 млн грн.); Alfa Romeo Stelvio – 22 шт. (от 1,98 млн грн). Subaru XV – 24 шт. (от 1,18 млн грн.); Volkswagen ID.3 – 28 шт. (от 1,09 млн. грн.); BMW X1 – 29 шт. (от 1,17 млн грн.); Volkswagen Arteon – 34 шт. (от 1,86 млн грн.); Citroen C3 Aircross – 46 шт. (от 848 920 грн); Fiat Tipo – 49 шт. (от 629 900 грн); Toyota Yaris – 50 шт. (от 923 150 грн).

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