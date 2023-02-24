Не виправдали надій: які моделі авто українці купують найменше (фото)

Серед непопулярних нових авто — не лише седани та хетчбеки, а й трендові кросовери. Найменшим попитом користуються окремі моделі SEAT, Lexus і Ford.

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За останній рік авторинок України продемонстрував суттєве падіння, і продажі більшості моделей знизилися. Втім, навіть у такій ситуації деякі моделі продаються гірше, ніж решта. У Auto.ria обрали найнепопулярніші авто в Україні.

До рейтингу потрапили нові легкові авто, продані 2022 року тиражем менш ніж 50 екземплярів. У нього відбирали нові масові моделі — дорогі ексклюзивні Rolls-Royce, Aston Martin і Bentley не включали.

[ + – ] SEAT Tarraco за 2022 рік знайшов лише 7 покупців Фото: SEAT

Крім того, у рейтингу відсутні авто, які стали дефіцитом через проблеми з постачанням під час війни. Як тільки вони з'являлися в дилерів, їх одразу розбирали, тобто попит на них високий.

Примітно, що до списку потрапили не лише седани та хетчбеки, що втрачають популярність останнім часом. Там виявилося чимало кросоверів. На вершині списку моделі SEAT.

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Найпопулярніші авто в Україні за 2022 рік:

SEAT Tarraco — 7 шт. (ціна від 1,69 млн грн); SEAT Arona — 15 шт. (від 859 860 грн); Lexus UX — 18 шт. (від 1,71 млн грн); Ford Puma — 19 шт. (від 1,27 млн грн); Alfa Romeo Stelvio — 22 шт. (від 1,98 млн грн). Subaru XV — 24 шт. (від 1,18 млн грн); Volkswagen ID.3 — 28 шт. (від 1,09 млн грн); BMW X1 — 29 шт. (від 1,17 млн грн); Volkswagen Arteon — 34 шт. (від 1,86 млн грн); Citroen C3 Aircross — 46 шт. (від 848 920 грн); Fiat Tipo — 49 шт. (від 629 900 грн); Toyota Yaris — 50 шт. (від 923 150 грн).

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