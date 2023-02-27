Самый большой кроссовер Mercedes-Benz рассекретили до премьеры (фото)

Кроссоверу Mercedes-Benz GLS обновят дизайн и улучшат салон. Все бензиновые и дизельные двигатели дополнят гибридной установкой.

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В интернет попало изображение Mercedes-Benz GLS 2024. Флагманский кроссовер немецкой марки пройдет фейслифтинг и будет представлен до конца нынешнего года. Об этом сообщается на странице Cochespias в Instagram.

[ + – ] У Mercedes-Benz GLS 2024 новая решетка радиатора и измененный передний бампер

Новый Mercedes-Benz GLS не слишком изменится внешне. На фото у кроссовера изменены решетка радиатора и передний бампер. Кроме того, в отделке стало больше хрома. Заряженные версии от AMG и роскошный Mercedes-Maybach GLS традиционно будут отличаться по дизайну от стандартной модели.

Салон Mercedes GLS 2024 еще не показали. Ожидается, что его обновят в духе младшей модели GLE, то есть будет установлен новый руль и улучшена внутренняя отделка.

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Все бензиновые и дизельные двигатели Mercedes-Benz GLS дополнят 48-вольтной умеренной гибридной установкой, а некоторые моторы получат прибавку в мощности. В частности, отдачу 3,0-литрового турбошестерки в версии GLS450 поднимут до 375 л. с., а 4,0-литрового V8 в GLS580 – до 510 л. с. Также не исключено, что появится 381-сильный подзаряжаемый гибрид Mercedes GLS.

Ранее Фокус сообщал, что опубликованы официальные фото салона Mercedes E-Class нового поколения. На передней панели там установлены сразу три дисплея.

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