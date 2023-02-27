Найбільший кросовер Mercedes-Benz розсекретили до прем'єри (фото)

Кросоверу Mercedes-Benz GLS оновлять дизайн і покращать салон. Усі бензинові та дизельні двигуни доповнять гібридною установкою.

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В інтернет потрапило зображення Mercedes-Benz GLS 2024. Флагманський кросовер німецької марки пройде фейсліфтинг і буде представлений до кінця цього року. Про це повідомляється на сторінці Cochespias в Instagram.

[ + – ] У Mercedes-Benz GLS 2024 нова решітка радіатора та змінений передній бампер

Новий Mercedes-Benz GLS не надто зміниться зовні. На фото у кросовера змінені решітка радіатора та передній бампер. Крім того, в обробці побільшало хрому. Заряджені версії від AMG та розкішний Mercedes-Maybach GLS традиційно відрізнятимуться за дизайном від стандартної моделі.

Салон Mercedes GLS у 2024 році ще не показали. Очікується, що його оновлять у дусі молодшої моделі GLE, тобто буде встановлене нове кермо та покращено внутрішнє оздоблення.

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Усі бензинові та дизельні двигуни Mercedes-Benz GLS доповнять 48-вольтною помірною гібридною установкою, а деякі мотори отримають збільшення потужності. Зокрема, віддачу 3,0-літрової турбошістки у версії GLS450 піднімуть до 375 к. с., а 4,0-літрового V8 GLS580 — до 510 к. с. Також не виключено, що з'явиться 381-сильний гібрид Mercedes GLS, що заряджається.

Раніше Фокус повідомляв, що опубліковано офіційні фото салону Mercedes E-Class нового покоління. На передній панелі там встановлені відразу три дисплеї.

Також ми писали, що на дорогах помітили недорогий семимісцевий Mercedes-Benz.