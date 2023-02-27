В США на продажу выставили необычный вездеход-амфибию украинского производства (фото)

Вездеход создан украинской компанией Quadro International. Автомобиль спроектирован для работы транспортных, поисково-спасательных и пожарных служб в самых трудных условиях.

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На аукцион Bring a Trailer выставили вездеход-амфибию Quadro Sherp Pro 2020 года выпуска. Эти автомобили изготавливает украинская компания. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.

Quadro International базируется в Украине и производит вездеходы для транспортных, поисково-спасательных и пожарных служб. Корпус этого Sherp Pro изготовлен из алюминия и окрашен в черный цвет с оранжевой графикой.

[ + – ] На вездеход установлены огромные колеса Фото: Bring a Trailer

Габариты Quadro Sherp Pro:

длина — 3403 мм;

ширина — 2514 мм;

высота — 2514 мм.

Quadro Sherp Pro оборудован двухсекционной передней дверью с откидным ветровым стеклом и встроенной ступенькой. Это позволяет легко и быстро забираться в кабину.

[ + – ] Спереди установлена двухсекционная дверь с откидным ветровым стеклом Фото: Bring a Trailer

Кузов окружает каркас безопасности. Также на бездорожье он может выполнять роль поручней.

Вездеход оснащен 1,5-литровым турбированным дизельным двигателем мощностью 44 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и системой цепного привода на четыре колеса. Расход топлива составляет всего 2-3 л/ч.

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На Quadro Sherp Pro установлены 63-дюймовые шины с регулируемым давлением и 25-дюймовые колесные диски. Помимо этого есть дополнительные топливные баки и аварийный люк на крыше. Среди оборудования доступны порты USB, кондиционер и камера заднего вида.

[ + – ] Передние сиденья изготовлены из кожи Фото: Bring a Trailer

Грузоподъемность вездехода составляет 1000 кг. Он может разгоняться до 40 км/ч на суше и до 6 км/ч на воде. Максимальный угол подъема — 35°.

[ + – ] Внутри могут разместиться до шести человек Фото: Bring a Trailer

Торги за Quadro Sherp Pro заканчиваются через 6 дней. Максимальная ставка за лот сейчас составляет 40 тысяч долларов.

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