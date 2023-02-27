У США на продаж виставили незвичайний всюдихід-амфібію українського виробництва (фото)
Всюдихід створено українською компанією Quadro International. Автомобіль спроектований для роботи транспортних, пошуково-рятувальних та пожежних служб у найважчих умовах.
На аукціон Bring a Trailer виставили всюдихід-амфібію Quadro Sherp Pro 2020 випуску. Ці автомобілі виготовляє українська компанія. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.
Quadro International базується в Україні та виробляє всюдиходи для транспортних, пошуково-рятувальних та пожежних служб. Корпус цього Sherp Pro виготовлений з алюмінію та пофарбований у чорний колір із помаранчевою графікою.
Габарити Quadro Sherp Pro:
- довжина — 3403 мм;
- ширина — 2514 мм;
- висота — 2514 мм.
Quadro Sherp Pro обладнаний двосекційними передніми дверима з відкидним вітровим склом і вбудованою сходинкою. Це дозволяє легко і швидко забиратися В кабіну.
Кузов оточує каркас безпеки. Також на бездоріжжі він може виконувати роль поручнів.
Всюдихід оснащений 1,5-літровим турбованим дизельним двигуном потужністю 44 к. с. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач та системою ланцюгового приводу на чотири колеса. Витрата палива становить лише 2-3 л/год.Важливо
На Quadro Sherp Pro встановлені 63-дюймові шини з регульованим тиском та 25-дюймові колісні диски. Крім цього є додаткові паливні баки та аварійний люк на даху. Серед обладнання доступні порти USB, кондиціонер та камера заднього виду.
Вантажопідйомність всюдихода складає 1000 кг. Він може розганятися до 40 км/год на суші та до 6 км/год на воді. Максимальний кут підйому — 35°.
Торги по Quadro Sherp Pro закінчуються через 6 днів. Максимальна ставка за лот зараз складає 40 тисяч доларів.
Раніше Фокус писав, що на аукціон виставили позашляховик Land Rover Defender 110 County, який належав покійному принцу Філіпу.