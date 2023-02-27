У США на продаж виставили незвичайний всюдихід-амфібію українського виробництва (фото)

Всюдихід створено українською компанією Quadro International. Автомобіль спроектований для роботи транспортних, пошуково-рятувальних та пожежних служб у найважчих умовах.

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На аукціон Bring a Trailer виставили всюдихід-амфібію Quadro Sherp Pro 2020 випуску. Ці автомобілі виготовляє українська компанія. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

Quadro International базується в Україні та виробляє всюдиходи для транспортних, пошуково-рятувальних та пожежних служб. Корпус цього Sherp Pro виготовлений з алюмінію та пофарбований у чорний колір із помаранчевою графікою.

[ + – ] На всюдихід встановлені величезні колеса Фото: Bring a Trailer

Габарити Quadro Sherp Pro:

довжина — 3403 мм;

ширина — 2514 мм;

висота — 2514 мм.

Quadro Sherp Pro обладнаний двосекційними передніми дверима з відкидним вітровим склом і вбудованою сходинкою. Це дозволяє легко і швидко забиратися В кабіну.

[ + – ] Спереду встановлені двосекційні двері з відкидним вітровим склом. Фото: Bring a Trailer

Кузов оточує каркас безпеки. Також на бездоріжжі він може виконувати роль поручнів.

Всюдихід оснащений 1,5-літровим турбованим дизельним двигуном потужністю 44 к. с. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач та системою ланцюгового приводу на чотири колеса. Витрата палива становить лише 2-3 л/год.

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На Quadro Sherp Pro встановлені 63-дюймові шини з регульованим тиском та 25-дюймові колісні диски. Крім цього є додаткові паливні баки та аварійний люк на даху. Серед обладнання доступні порти USB, кондиціонер та камера заднього виду.

[ + – ] Передні сидіння виготовлені зі шкіри Фото: Bring a Trailer

Вантажопідйомність всюдихода складає 1000 кг. Він може розганятися до 40 км/год на суші та до 6 км/год на воді. Максимальний кут підйому — 35°.

[ + – ] Усередині можуть розміститися до шести осіб Фото: Bring a Trailer

Торги по Quadro Sherp Pro закінчуються через 6 днів. Максимальна ставка за лот зараз складає 40 тисяч доларів.

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