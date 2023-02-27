В Украине принят новый закон, стимулирующий покупку электромобилей

Закон позволит упростить установку и подсоединение к сети зарядок для электромобилей. Таким образом парламентарии хотят поспособствовать увеличению электромобилей в Украине.

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В Украине приняли законопроект, который направлен на развитие инфраструктуры зарядных устройств для электромобилей в Украине. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

Принятый закон упрощает установку и подсоединение к сети зарядок для электромобилей. Депутаты ожидают, что это поспособствует увеличение автомобилей на электротяге.

Законопроект предусматривает:

введение более простых земельных требований по размещению зарядных станций для электромобилей;

удешевление и упрощение подключения зарядных станций к электросетям (за мощность не нужно будет платить при подсоединении к концу 2024 года);

разрешение на установку зарядных станций для объединения совладельцев многоквартирного дома в пределах существующей мощности;

льготное присоединение к сетям "Укрэнерго" до конца 2024 года.

Также закон вводит ограничение на покупку и эксплуатацию автобусов с ДВС. Как мы писали ранее, полный запрет на их использование ожидается с 2036 года. Исключениями являются автобусы с двигателями на водороде и метане.

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Местным властям разрешат корректировать срок введения этих ограничений. По прогнозам, в 2030 году во многих областных центрах около 25% общественного транспорта будут составлять автобусы на электротяге, водороде или метане.

Ранее Фокус писал, что в Украине предложили ввести новые штрафы для водителей за нарушение правил безопасной перевозки животных.