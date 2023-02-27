В Україні прийнято новий закон, що стимулює покупку електромобілів

Закон дозволить спростити встановлення та приєднання до мережі зарядок для електромобілів. Таким чином, парламентарі хочуть сприяти збільшенню електромобілів в Україні.

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В Україні ухвалили законопроєкт, спрямований на розвиток інфраструктури зарядних пристроїв для електромобілів в Україні. Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

Ухвалений закон спрощує встановлення та під'єднання до мережі зарядок для електромобілів. Депутати очікують, що це сприятиме збільшенню автомобілів на електротязі.

Законопроєкт передбачає:

запровадження більш простих земельних вимог щодо розміщення зарядних станцій для електромобілів;

здешевлення та спрощення підключення зарядних станцій до електромереж (за потужність не потрібно буде платити при приєднанні до кінця 2024 року);

дозвіл на встановлення зарядних станцій для об'єднання співвласників багатоквартирного будинку в межах наявної потужності;

пільгове приєднання до мереж "Укренерго" до кінця 2024 року.

Також закон запроваджує обмеження на купівлю та експлуатацію автобусів із ДВС. Як ми писали раніше, повна заборона на їхнє використання очікується з 2036 року. Винятками є автобуси з двигунами на водні та метані.

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Місцева влада дозволить коригувати термін запровадження цих обмежень. За прогнозами, у 2030 році у багатьох обласних центрах близько 25% громадського транспорту становитимуть автобуси на електротязі, водні чи метані.

Раніше Фокус писав, що в Україні запропонували запровадити нові штрафи для водіїв за порушення правил безпечного перевезення тварин.