В Україні повністю заборонять бензинові та дизельні міські автобуси

З 2030 року в Україні буде заборонено закуповувати бензинові та дизельні міські автобуси. Новий закон прискорить перехід на екологічно чистий транспорт.

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В українських містах із 2036 року заборонять експлуатацію автобусів із бензиновими та дизельними двигунами. Відповідний проєкт закону №8172 ухвалила у другому читанні та загалом Верховна Рада.

Згідно із законопроєктом із 1 січня 2036 року в українських містах обласного та районного значення допускатимуть до маршрутів лише електробуси, автобуси з ГБО та водневими паливними осередками.

Окремі міськради зможуть відкласти введення нових правил, але не більш як на два роки. Міжміського та приміського транспорту нововведення не торкаються.

Перехід на екологічно чистий транспорт буде поступовим. Так, із 1 січня 2028 року в містах із населенням понад 250 000 осіб не менше 50% автобусів, що закуповуються, повинні бути електричними, водневими або з ГБО. З 1 січня 2030 дозволять закуповувати тільки такі моделі.

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Передбачається, що до 2030 у великих містах частка "зелених" автобусів складе 25%, а до 2033 — 50%. Крім того, законом спрощується та здешевлюється процедура встановлення зарядних станцій для електротранспорту та підключення їх до електромереж.

Автори законопроєкту вважають, що нові правила зменшать кількість шкідливих викидів в атмосферу, популяризують екологічно чистий транспорт і дозволять розвивати зарядну інфраструктуру. До того ж у такий спосіб виконується угода про асоціацію з ЄС, тим паче, що в Євросоюзі нещодавно заборонили авто з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року.

Також Фокус повідомляв, що Верховна Рада сьогодні не підтримала онлайн-розмитнення авто через додаток "Дія".