В Украине полностью запретят бензиновые и дизельные городские автобусы

С 2030 года в Украине будет запрещено закупать бензиновые и дизельные городские автобусы. Новый закон ускорит переход на экологически чистый общественный транспорт.

Related video

В украинских городах с 2036 года запретят эксплуатацию автобусов с бензиновыми и дизельными двигателями. Соответствующий проект закона №8172 приняла во втором чтении и в целом Верховная Рада.

Согласно законопроекту с 1 января 2036 года в украинских городах областного и районного значения будут допускать к маршрутам только электробусы, автобусы с ГБО и водородными топливными чячейками.

Отдельные горсоветы смогут отложить введение новых правил, но не более, чем на два года. Междугородной и пригородный транспорт нововведения не затрагивают.

Переход на экологически чистый транспорт будет постепенным. Так, с 1 января 2028 года в городах с населением свыше 250 000 человек не менее 50% закупаемых автобусов должны быть электрическими, водородными или с ГБО. С 1 января 2030 года разрешат закупать только такие модели.

Важно

В Украине установлен новый рекорд продаж автобусов: самые популярные марки января

Предполагается, что к 2030 году в крупных городах доля "зеленых" автобусов составит 25%, а к 2033 – 50%. Кроме того, законом упрощается и удешевляется процедура установки зарядных станций для электротранспорта и подключения их к электросетям.

Авторы законопроекта считают, что новые правила уменьшат количество вредных выбросов в атмосферу, популяризируют на экологически чистый транспорт и позволят развивать зарядную инфраструктуру. К тому же, таким образом выполняется соглашение об ассоциации с ЕС, тем более, что в Евросоюзе недавно запретили авто с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.

Также Фокус сообщал, что Верховная Рада сегодня не поддержала онлайн-растаможку авто через приложение "Дія".