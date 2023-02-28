В Украине появился лучший грузовик 2022 года (фото)

DAF XG+ получил диодные фары, цифровую панель приборов и адаптивный круиз-контроль. Грузовик комплектуют дизельными двигателями мощностью от 367 до 530 л. с.

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В Украину привезли новый DAF XG+. Седельный тягач завоевал титул Truck of the Year 2022 ("Лучший грузовик 2022 года"). Об этом сообщает Автоцентр.

[ + – ] Оснащение включает цифровую панель приборов и 12-дюймовый тачскрин Фото: autocentre.ua

DAF XG+ 2022 отличается от предшественника полностью новой кабиной с улучшенной аэродинамикой. К тому же, она удлинена на 490 мм, что существенно увеличило внутреннее пространство. Стандартными теперь являются светодиодные фары.

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Большая площадь остекления (2,3 кв. м) улучшила обзорность и уменьшила "слепые" зоны. В салоне DAF XG+ установлены цифровая панель приборов и большой 12-дюймовый тачскрин. Также внутри увеличили холодильник и добавили выдвижные ящики. Среди опций появился адаптивный круиз-контроль.

[ + – ] Грузовик получил выдвижные ящики и увеличенный холодильник Фото: autocentre.ua

Новый DAF XG+ комплектуют турбодизелями объемом 11 л (367, 408 и 449 л. с.) и 13 л (428, 483 и 530 л. с.), а крутящий момент составляет от 1950 до 2700 Нм. Моторы стали экономичнее на 10%: 483-сильная версия в составе 40-тонного автопоезда расходует 25 л на 100 км. Также отныне грузовик доступен исключительно с автоматической КПП производства Traxon.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине также появился самый мощный седельный тягач в мире.