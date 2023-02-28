В Україні з'явилася найкраща вантажівка 2022 року (фото)
DAF XG+ отримав діодні фари, цифрову панель приладів та адаптивний круїз-контроль. Вантажівку комплектують дизельними двигунами потужністю від 367 до 530 к. с.
В Україну привезли новий DAF XG+ Сідельний тягач завоював титул Truck of the Year 2022 ("Краща вантажівка 2022 року"). Про це повідомляє Автоцентр.
DAF XG+ 2022 відрізняється від попередника повністю новою кабіною з покращеною аеродинамікою. До того ж вона подовжена на 490 мм, що суттєво збільшило внутрішній простір. Стандартними наразі є світлодіодні фари.Важливо
Велика площа скління (2,3 кв. м) покращила оглядовість та зменшила "сліпі" зони. У салоні DAF XG+ встановлені цифрова панель приладів та великий 12-дюймовий тачскрін. Також усередині збільшили холодильник та додали висувні ящики. Серед опцій з'явився адаптивний круїз-контроль.
Новий DAF XG+ комплектують турбодизелями об'ємом 11 л (367, 408 і 449 к. с.) та 13 л (428, 483 і 530 к. с.), а крутний момент становить від 1950 до 2700 Нм. Мотори стали економічнішими на 10%: 483-сильна версія у складі 40-тонного автопоїзда витрачає 25 л на 100 км. Також відтепер вантажівка доступна виключно з автоматичної КПП виробництва Traxon.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні також з'явився найпотужніший сідельний тягач у світі.