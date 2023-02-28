Американцы готовят электрические кроссовер и пикап с впечатляющими характеристиками (фото)
Новые электрические автомобили Fisker будут предназначены как для американского, так и европейского рынков. Первым в продажу поступит кроссовер Ocean, который получит огромный запас хода.
Глава американской компании Fisker раскрыл новые подробности о своих будущих электрических моделях. По его словам, они получат впечатляющие характеристики. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Всего Fisker готовят четыре новых электромобиля — кроссоверы Ocean и Pear, а также пикап с рабочим названием Alaska и кабриолет Project Ronin. Хенрик Фискер заявил, что все модели получат большой запас хода и революционные технологии.
Fisker Ocean активно проходит испытания перед запуском в серийное производство. После этого кроссовер пройдет процедуру утверждения регулирующими органами. Фискер отметил, что модель будет продаваться не только в США, но и в семи европейских странах.
Помимо этого Fisker Ocean показал впечатляющие результаты во время испытаний EPA и WLTP. По словам компании, модель будет иметь самый большой запас хода среди всех электрических кроссоверов по цене ниже 70 000 долларов.Важно
Электрокроссовер Pear также активно тестируется. Вероятнее всего, модель будет стоить от 29 900 долларов и будет иметь "революционную архитектуру E/E с несколькими центральными компьютерными блоками". Топовый вариант кроссовера сможет проехать свыше 480 км на одном заряде.
Дизайн новинки будет похожим на модель Ocean. Спереди установят тонкие фары и ходовые огни и массивный воздухозаборник. Сзади ожидаются необычные фонари и уникальный силуэт.
В Fisker упомянули и про первый электрический пикап Alaska. По словам главы компании, модель будет значительно отличаться от конкурентов.
Fisker Alaska будет основан на электрокроссовере Ocean, поэтому его появления можно ждать уже в 2024 или 2025 году. Пикап получит множество уникальных функций, которые раньше не предлагались для таких авто.
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