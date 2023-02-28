Американцы готовят электрические кроссовер и пикап с впечатляющими характеристиками (фото)

Новые электрические автомобили Fisker будут предназначены как для американского, так и европейского рынков. Первым в продажу поступит кроссовер Ocean, который получит огромный запас хода.

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Глава американской компании Fisker раскрыл новые подробности о своих будущих электрических моделях. По его словам, они получат впечатляющие характеристики. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Всего Fisker готовят четыре новых электромобиля — кроссоверы Ocean и Pear, а также пикап с рабочим названием Alaska и кабриолет Project Ronin. Хенрик Фискер заявил, что все модели получат большой запас хода и революционные технологии.

Fisker Ocean активно проходит испытания перед запуском в серийное производство. После этого кроссовер пройдет процедуру утверждения регулирующими органами. Фискер отметил, что модель будет продаваться не только в США, но и в семи европейских странах.

[ + – ] Fisker Ocean стал первой полностью электрической моделью новой линейки бренда Фото: Fisker

Помимо этого Fisker Ocean показал впечатляющие результаты во время испытаний EPA и WLTP. По словам компании, модель будет иметь самый большой запас хода среди всех электрических кроссоверов по цене ниже 70 000 долларов.

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Электрокроссовер Pear также активно тестируется. Вероятнее всего, модель будет стоить от 29 900 долларов и будет иметь "революционную архитектуру E/E с несколькими центральными компьютерными блоками". Топовый вариант кроссовера сможет проехать свыше 480 км на одном заряде.

[ + – ] Fisker Pear станет самой дешевой моделью бренда Фото: Fisker

Дизайн новинки будет похожим на модель Ocean. Спереди установят тонкие фары и ходовые огни и массивный воздухозаборник. Сзади ожидаются необычные фонари и уникальный силуэт.

[ + – ] Fisker Pear будет отличаться смелым дизайном Фото: Fisker

В Fisker упомянули и про первый электрический пикап Alaska. По словам главы компании, модель будет значительно отличаться от конкурентов.

[ + – ] Fisker Alaska построят на базе кроссовера Ocean Фото: Fisker

Fisker Alaska будет основан на электрокроссовере Ocean, поэтому его появления можно ждать уже в 2024 или 2025 году. Пикап получит множество уникальных функций, которые раньше не предлагались для таких авто.

Ранее Фокус писал, что Geely Auto запустили новую линейку роскошных электрифицированных автомобилей Galaxy.