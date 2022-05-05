Оригинальный дизайн и 885 км запаса хода: американцы готовят нового конкурента Tesla

Fisker Project Ronin поступит в продажу с 2024 года по цене в 200 тыс. долларов. У кабриолета — четыре двери.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Компания Fisker анонсировала электрический суперкар Project Ronin. Спортивная модель должна появиться в августе 2023 года, а пока представили ее первые изображения. Их опубликовали на официальной странице бренда в Instagram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Стоимость суперкара составит около 200 тыс. долларов Фото: Fisker

Fisker Project Ronin – обтекаемый четырехместный кабриолет с длинным капотом и выраженными колесными арками. Обращают на себя внимание и пиксельные фары. Также известно, что автомобиль получит небольшие задние двери, открывающиеся против движения (как в Toyota FJ Cruiser или Mazda RX-8) — эта оригинальная черта облегчит посадку и высадку.

Подробностей новой модели пока немного. Заявлено, что запас хода Fisker Ronin составит около 885 км. Такого результата планируют добиться благодаря малому весу электрокара и инновационной аккумуляторной батарее повышенной емкости, интегрированной в силовую структуру кузова.

Важно

Первый электропикап Ford запущен в производство: его уже раскупили на год вперед (фото)

Производство Fisker Project Ronin начнется во второй половине 2024 года. Суперкар будет стоить около 200 тыс. долларов, а его основным конкурентом станет долгожданный суперкар Tesla Roadster, выпуск которого постоянно откладывается.

Ранее Фокус сообщал, что Fisker представил необычный электрический кроссовер с караоке и пляжным режимом.

Также мы писали о недорогом китайском электромобиле с запасом хода до 700 км.