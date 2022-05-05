Оригінальний дизайн та 885 км запасу ходу: американці готують нового конкурента Tesla

Fisker Project Ronin надійде у продаж з 2024 року за ціною 200 тис. доларів. У кабріолета — четверо дверей.

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Компанія Fisker анонсувала електричний суперкар Project Ronin. Спортивна модель має з'явитися в серпні 2023 року, а поки представили її перші зображення. Їх опублікували на офіційній сторінці бренду в Instagram.

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[ + – ] Вартість суперкара становитиме близько 200 тис. доларів Фото: Fisker

Fisker Project Ronin — чотиримісний кабріолет з довгим капотом і вираженими колісними арками. Привертають увагу і піксельні фари. Також відомо, що автомобіль отримає невеликі задні двері, що відчиняються проти руху (як Toyota FJ Cruiser або Mazda RX-8) — ця оригінальна риса полегшить посадку і висадку.

Подробиць про нову модель поки небагато. Заявлено, що запас ходу Fisker Ronin складе близько 885 км. Такого результату планують досягти завдяки малій вазі електрокара та інноваційній акумуляторній батареї підвищеної місткості, інтегрованій у силову структуру кузова.

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Виробництво Fisker Project Ronin розпочнуть у другій половині 2024 року. Суперкар коштуватиме близько 200 тис. доларів, а його основним конкурентом стане довгоочікуваний суперкар Tesla Roadster, випуск якого постійно відкладають.

Раніше Фокус повідомляв, що Fisker представив незвичайний електричний кросовер із караоке та пляжним режимом.

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