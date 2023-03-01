На Кипре показали первое авто собственной разработки: это недорогой электроспорткар (фото)

Gunsel B9 — небольшой четырехместный хэтчбек-купе с граненным дизайном. Заднеприводной электрокар получил 190-сильный мотор и разгоняется до 100 км/ч за 7,7 с.

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Компания Günsel из Кипра презентовала свою дебютную модель B9. Электромобиль должен поступить в продажу с нынешнего года. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

[ + – ] Электрокар получил 190-сильный мотор

Новый Günsel B9 – компактная четырехместная модель В-класса. Трехдверный хэтчбек-купе отличается граненым дизайном с высокой оконной линией. У авто огромная решетка радиатора в виде клюва, продолговатые фары и полностью прозрачная дверь багажника. Стандартными являются 19-дюймовые колеса.

[ + – ] В салоне установлен большой тачскрин портретного формата

В отделке салона использованы алюминий, кожа и алькантара. Электромобиль Günsel B9 получил виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей портретного формата.

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На задней оси установлен электромотор, развивающий 190 л. с. и 300 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 7,7 с, а максимальная скорость ограничена на 150 км/ч.

[ + – ] Салон отделан кожей и алькантарой

Аккумуляторная батарея на 52,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 350 км. Зарядить электрокар на 80% можно за полчаса.

Günsel B9 планируют продавать на европейском рынке. Позже линейку также расширит более крупная 375-сильная модель J9 с полным приводом и запасом хода 500 км.

Ранее Фокус рассказывал, что в Китае создали электрокар за 8100 долларов с запасом хода до 400 км.

Также мы писали, что General Motors представили недорогой электромобиль с надувным матрасом в салоне.