На Кіпрі показали перше авто власної розробки: це недорогий електроспорткар (фото)
Gunsel B9 — невеликий чотиримісний хетчбек-купе з гранованим дизайном. Задніпряний електрокар отримав 190-сильний мотор і розганяється до 100 км/год за 7,7 с.
Компанія Günsel із Кіпру презентувала свою дебютну модель B9. Електромобіль має надійти у продаж із теперішнього року. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.
Новий Günsel B9 – компактна чотиримісна модель В-класу. Тридверний хетчбек-купе відрізняється гранованим дизайном із високою віконною лінією. У авто величезні грати радіатора у вигляді дзьоба, довгасті фари і повністю прозорі двері багажника. Стандартними є 19-дюймові колеса.
В обробці салону використані алюміній, шкіра та алькантара. Електромобіль Günsel B9 отримав віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей портретного формату.
На задній осі встановлений електродвигун, що розвиває 190 к. с. та 300 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 7,7 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 150 км/год.
Акумуляторна батарея на 52,5 кВт∙год забезпечує запас ходу в 350 км. Зарядити електрокар на 80% можна за півгодини.
Günsel B9 планує продавати на європейському ринку. Пізніше низку також розширить більша 375-сильна модель J9 з повним приводом та запасом ходу 500 км.
Раніше Фокус розповідав, що у Китаї створили електрокар за 8100 доларів із запасом ходу до 400 км.
Також ми писали, що General Motors представили недорогий електромобіль із надувним матрацом у салоні.