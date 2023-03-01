На Кіпрі показали перше авто власної розробки: це недорогий електроспорткар (фото)

Gunsel B9 — невеликий чотиримісний хетчбек-купе з гранованим дизайном. Задніпряний електрокар отримав 190-сильний мотор і розганяється до 100 км/год за 7,7 с.

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Компанія Günsel із Кіпру презентувала свою дебютну модель B9. Електромобіль має надійти у продаж із теперішнього року. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

[ + – ] Електрокар отримав 190-сильний двигун

Новий Günsel B9 – компактна чотиримісна модель В-класу. Тридверний хетчбек-купе відрізняється гранованим дизайном із високою віконною лінією. У авто величезні грати радіатора у вигляді дзьоба, довгасті фари і повністю прозорі двері багажника. Стандартними є 19-дюймові колеса.

[ + – ] У салоні встановлено великий тачскрин портретного формату

В обробці салону використані алюміній, шкіра та алькантара. Електромобіль Günsel B9 отримав віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей портретного формату.

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На задній осі встановлений електродвигун, що розвиває 190 к. с. та 300 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 7,7 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 150 км/год.

[ + – ] Салон оздоблений шкірою та алькантарою

Акумуляторна батарея на 52,5 кВт∙год забезпечує запас ходу в 350 км. Зарядити електрокар на 80% можна за півгодини.

Günsel B9 планує продавати на європейському ринку. Пізніше низку також розширить більша 375-сильна модель J9 з повним приводом та запасом ходу 500 км.

Раніше Фокус розповідав, що у Китаї створили електрокар за 8100 доларів із запасом ходу до 400 км.

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