Бесстыжий плагиат: Changan угрожает судом Geely из-за дизайна новых автомобилей

В седане Geely Galaxy Light нашли сходство с некоторыми моделями Changan. Geely в свою очередь отрицают все обвинения.

Related video

Китайский автопроизводитель Changan обвинил Geely в плагиате дизайна их автомобилей. Бренду показался слишком знакомым новый модельный ряд Galaxy. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Geely 23 февраля официально презентовали новую электрифицированную линейку автомобилей Galaxy. Эти авто отличаются передовыми технологиями и смелым дизайном.

В Changan посчитали, что облик седана Galaxy Light скопирован с их некоторых моделей. В Geely даже отправили письмо с обвинением в нарушении интеллектуальных прав.

[ + – ] Дизайн Geely Galaxy Light посчитали слишком похожим на некоторые модели Changan [ + – ] Changan нашли сходство в седане Geely Galaxy Light с автомобилями UNI Фото: Changan

Geely не согласились с вердиктом Changan. По словам компании, дизайн автомобилей Galaxy был создан с нуля, но отсылает к фирменной стилистике бренда.

Интересно то, что Changan не назвали конкретную модель, с которой якобы был скопирован дизайн Galaxy Light. Вероятнее всего, это один из автомобилей модельного ряда UNI, которые имеют характерную решетку радиатора и узкие фары.

Интересно то, что за дизайн автомобилей Geely Galaxy отвечает Чэнь Чжэнчэн. До 2020 год он работал в Changan, где и разработал внешность моделей UNI.

Важно

Changan показал яркий и мощный кроссовер за $27 000 с запасом хода 1000 км (фото)

Пока неизвестно, намерены ли Changan подавать в суд на Geely. Обвиняемый бренд полностью отрицает свою вину.

Ранее Фокус писал, что Geely представили новый бюджетный электрический седан от своего дочернего бренда Maple.