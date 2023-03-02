Безсоромний плагіат: Changan загрожує судом Geely через дизайн нових автомобілів

У седані Geely Galaxy Light знайшли схожість з деякими моделями Changan. Geelу, зі свого боку, заперечують усі звинувачення.

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Китайський автовиробник Changan звинуватив Geely у плагіаті дизайну їхніх автомобілів. Бренду видався надто знайомим новий модельний ряд Galaxy. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Geely 23 лютого офіційно презентували нову електрифіковану лінійку автомобілів Galaxy. Ці авто відрізняються передовими технологіями та сміливим дизайном.

У Changan вважали, що вигляд седана Galaxy Light скопійований з їх деяких моделей. У Geely навіть надіслали листа зі звинуваченням у порушенні інтелектуальних прав.

[ + – ] Дизайн Geely Galaxy Light вважали надто схожим на деякі моделі Changan [ + – ] Changan знайшли схожість у седані Geely Galaxy Light з автомобілями UNI Фото: Changan

Geely не погодилися з вердиктом Changan. За словами компанії, дизайн автомобілів Galaxy був створений з нуля, але дає відсилки до фірмової стилістики бренду.

Цікаво те, що Changan не назвали конкретної моделі, з якої нібито було скопійовано дизайн Galaxy Light. Найімовірніше, це один з автомобілів модельного ряду UNI, які мають характерну решітку радіатора та вузькі фари.

Цікаво те, що за дизайн автомобілів Geely Galaxy відповідає Чень Чженчен. До 2020 він працював у Changan, де і розробив зовнішність моделей UNI.

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Поки невідомо, чи мають намір Changan подавати до суду на Geely. Обвинувачений бренд повністю заперечує провину.

Раніше Фокус писав, що Geely представили новий бюджетний електричний автомобіль від свого дочірнього бренду Maple.