Назад в 70-е: Suzuki Jimny получил оригинальную ретро-версию (фото)

Suzuki Jimny Heritage Special доработали в духе 70-х годов. Он получил яркие наклейки на кузов, брызговики и особые колесные диски.

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Линейку Suzuki Jimny 2023 пополнила новая версия Heritage Special Edition. Внедорожник уже поступил в продажу по цене от 23 095 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Suzuki.

[ + – ] На кузове авто появились наклейки Фото: Suzuki

Новый Suzuki Jimny Heritage Special выполнен в стиле 70-х годов. Внедорожник получил яркие наклейки на кузов и красные брызговики. Кроме того, предусмотрены особые 15-дюймовые диски. Модель предлагают исключительно в белом, черном, темно-зеленом и сером цветах.

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Кроме того, внедорожник богато оснащен – новая версия соответствует комплектации Suzuki Jimny GLX. Это значит, что у нее есть камера заднего вида, климат-контроль, подогрев сидений, датчики дождя и света, а также набор систем безопасности.

[ + – ] Брызговики внедорожника стали красными Фото: Suzuki

В то же время автоматическая КПП для ретро-версии недоступна – авто предлагают исключительно с 5-ступенчатой механикой. Бензиновый 1,5-литровый мотор на 102 л. с. и полноприводная трансмиссия не претерпели изменений.

Suzuki Jimny Heritage Special выпустят лимитированной серией из 300 авто. Первыми приобрести новинку смогут в Австралии.

Ранее Фокус сообщал, что спрос на удлиненный пятидверный Suzuki Jimny бьет рекорды, хотя официально продажи авто еще не начались.

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