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Назад в 70-е: Suzuki Jimny получил оригинальную ретро-версию (фото)

Suzuki Jimny Heritage Special, Suzuki Jimny, новый Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2023
Фото: Suzuki | Всего выпустят только 300 Suzuki Jimny Heritage Special

Suzuki Jimny Heritage Special доработали в духе 70-х годов. Он получил яркие наклейки на кузов, брызговики и особые колесные диски.

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Линейку Suzuki Jimny 2023 пополнила новая версия Heritage Special Edition. Внедорожник уже поступил в продажу по цене от 23 095 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Suzuki.

Suzuki Jimny Heritage Special, Suzuki Jimny, новый Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2023 Fullscreen
На кузове авто появились наклейки
Фото: Suzuki

Новый Suzuki Jimny Heritage Special выполнен в стиле 70-х годов. Внедорожник получил яркие наклейки на кузов и красные брызговики. Кроме того, предусмотрены особые 15-дюймовые диски. Модель предлагают исключительно в белом, черном, темно-зеленом и сером цветах.

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Кроме того, внедорожник богато оснащен – новая версия соответствует комплектации Suzuki Jimny GLX. Это значит, что у нее есть камера заднего вида, климат-контроль, подогрев сидений, датчики дождя и света, а также набор систем безопасности.

Suzuki Jimny Heritage Special, Suzuki Jimny, новый Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2023 Fullscreen
Брызговики внедорожника стали красными
Фото: Suzuki

В то же время автоматическая КПП для ретро-версии недоступна – авто предлагают исключительно с 5-ступенчатой механикой. Бензиновый 1,5-литровый мотор на 102 л. с. и полноприводная трансмиссия не претерпели изменений.

Suzuki Jimny Heritage Special выпустят лимитированной серией из 300 авто. Первыми приобрести новинку смогут в Австралии.

Ранее Фокус сообщал, что спрос на удлиненный пятидверный Suzuki Jimny бьет рекорды, хотя официально продажи авто еще не начались.

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