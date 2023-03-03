Назад у 70-ті: Suzuki Jimny отримав оригінальну ретроверсію (фото)

Suzuki Jimny Heritage Special допрацювали на кшталт 70-х. Він отримав яскраві наклейки на кузов, бризковики та спеціальні колісні диски.

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Лінійку Suzuki Jimny 2023 поповнила нова версія Heritage Special Edition. Позашляховик уже надійшов у продаж за ціною від 23 095 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Suzuki.

[ + – ] На кузові авто з'явилися наклейки Фото: Suzuki

Новий Suzuki Jimny Heritage Special виконаний у стилі 70-х років. Позашляховик отримав яскраві наклейки на кузов і червоні бризковики. Крім того, передбачені спеціальні 15-дюймові диски. Модель пропонують виключно в білому, чорному, темно-зеленому та сірому кольорах.

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Крім того, позашляховик багато оснащений — нова версія відповідає комплектації Suzuki Jimny GLX. Це означає, що вона має камеру заднього виду, клімат-контроль, підігрів сидінь, датчики дощу та світла, а також набір систем безпеки.

[ + – ] Бризковики позашляховика стали червоними Фото: Suzuki

Водночас автоматична КПП для ретроверсії недоступна — авто пропонують виключно з 5-ступінчастою механікою. Бензиновий 1,5-літровий двигун на 102 к.с. і повнопривідна трансмісія не зазнали змін.

Suzuki Jimny Heritage Special випустять лімітовану серію з 300 авто. Першими придбати новинку зможуть в Австралії.

Раніше Фокус повідомляв, що попит на подовжений п'ятидверний Suzuki Jimny б'є рекорди, хоча офіційно продаж авто ще не почався.

Також ми писали, що Suzuki Jimny стане електромобілем.