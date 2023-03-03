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Назад у 70-ті: Suzuki Jimny отримав оригінальну ретроверсію (фото)

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Фото: Suzuki | Усього випустять лише 300 Suzuki Jimny Heritage Special

Suzuki Jimny Heritage Special допрацювали на кшталт 70-х. Він отримав яскраві наклейки на кузов, бризковики та спеціальні колісні диски.

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Лінійку Suzuki Jimny 2023 поповнила нова версія Heritage Special Edition. Позашляховик уже надійшов у продаж за ціною від 23 095 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Suzuki.

Suzuki Jimny Heritage Special, Suzuki Jimny, новий Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2023 Fullscreen
На кузові авто з'явилися наклейки
Фото: Suzuki

Новий Suzuki Jimny Heritage Special виконаний у стилі 70-х років. Позашляховик отримав яскраві наклейки на кузов і червоні бризковики. Крім того, передбачені спеціальні 15-дюймові диски. Модель пропонують виключно в білому, чорному, темно-зеленому та сірому кольорах.

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Крім того, позашляховик багато оснащений — нова версія відповідає комплектації Suzuki Jimny GLX. Це означає, що вона має камеру заднього виду, клімат-контроль, підігрів сидінь, датчики дощу та світла, а також набір систем безпеки.

Suzuki Jimny Heritage Special, Suzuki Jimny, новий Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2023 Fullscreen
Бризковики позашляховика стали червоними
Фото: Suzuki

Водночас автоматична КПП для ретроверсії недоступна — авто пропонують виключно з 5-ступінчастою механікою. Бензиновий 1,5-літровий двигун на 102 к.с. і повнопривідна трансмісія не зазнали змін.

Suzuki Jimny Heritage Special випустять лімітовану серію з 300 авто. Першими придбати новинку зможуть в Австралії.

Раніше Фокус повідомляв, що попит на подовжений п'ятидверний Suzuki Jimny б'є рекорди, хоча офіційно продаж авто ще не почався.

Також ми писали, що Suzuki Jimny стане електромобілем.