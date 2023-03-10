Самую популярную модель Lamborghini заменят электромобилем: первые подробности

Lamborghini намерены электрифицировать весь свой модельный ряд к 2025 году. В эти планы входит появление гибридного кроссовера Urus.

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Lamborghini собираются заменить кроссовер Urus новой электрической моделью. Это может произойти уже в 2029 году. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн заявил, что итальянский бренд намерен электрифицировать весь свой модельный ряд к 2025 году. Одной из таких моделей станет преемник суперкара Aventador, который получит 1015-сильную гибридную силовую установку.

Самый популярный автомобиль бренда, кроссовер Lamborghini Urus, также входит в планы по электрификации. Модель станет сверхмощным гибридом. Такую модификацию уже успели заметить на тестах.

Lamborghini Urus станет подключаемым гибридом Фото: carscoops.com

Винкельманн упомянул и о появление абсолютно новой модели. Это будет быстрый электрический суперкар с четырьмя посадочными местами, который запланирован на 2028 год.

Также у Lamborghini есть планы и на суперкар Huracan. Модель дополнят электромотором, но судьба 5,2-литрового атмосферного двигателя V10 пока остается загадкой.

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Генеральный директор Lamborghini отметил, что эти шаги помогут бренду достичь своей цели по резкому сокращению выбросов. Винкельманн подчеркнул, что два электромобиля сократят выбросы примерно на 80%.

Ранее Фокус сообщал, что Lamborghini выпустила уникальную версию своего трекового суперкара Huracan STO, которая получила название Time Chaser_111100.